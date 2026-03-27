Amical : mené 2-0, la Guinée arrache un nul face au Togo (2-2)

Le stade Moulay Abdallah, au Maroc, a servi de théâtre à un duel intense entre deux sélections absentes de la dernière CAN, ce vendredi 27 mars 2026. Guinée et Togo avaient un objectif commun : peaufiner leurs automatismes en vue des éliminatoires de la CAN 2027 prévue en Tanzanie, en Ouganda et au Kenya. Au terme d’un match renversant, les deux équipes se sont quittées sur un nul (2-2).

Côté guinéen, ce match a été marqué par le retour de cadres comme Saidou Sow et Ibrahim Diakité. Le jeune néo-international Mohamed Mansour Camara, titularisé en défense centrale aux côtés de Sow, a honoré sa première sélection. Le onze de départ : Soumaïla Sylla, Saidou Sow, Mohamed Mansour Camara, Issiaga Sylla, Ibrahim Diakité, Mory Konaté, Seydouba Cissé, Aliou Badara Baldé, Yadaly Camara, Serhou Guirassy.

Dès l’entame, les Éperviers du Togo imposent leur rythme. Plus tranchants, ils mettent en difficulté une équipe guinéenne en quête d’équilibre. Il faut attendre la 26e minute pour voir la rencontre basculer : sur une faute d’Aliou Badara Baldé dans la surface, l’arbitre désigne le point de penalty. Kevin Denkey ne tremble pas et ouvre le score d’un contre-pied parfait (1-0).

Le Sily tente de réagir. Serhou Guirassy croit obtenir une occasion franche après une faute à l’entrée de la surface, mais sa tentative enroulée est bien captée par le gardien togolais (36e). À la pause, la Guinée est menée (1-0).

Au retour des vestiaires, les Guinéens affichent de meilleures intentions, sans parvenir à percer le bloc togolais. Le match s’emballe dans le dernier quart d’heure. Malgré les entrées de Mohamed Fofana et Ousmane Camara, le Sily peine à concrétiser. Pire, à la 82e minute, le Togo obtient un second penalty qu’il transforme pour faire le break (2-0).

Mais c’était sans compter sur la révolte guinéenne. Portée par un percutant Abdoulaye Camara sur le flanc droit, la Guinée réduit le score à la 86e minute grâce à Mamady Cissé, bien servi dans l’axe (2-1).

Dans les dernières secondes, le même Abdoulaye Camara délivre un nouveau centre. Serhou Guirassy surgit et égalise de la tête, signant un retour inespéré (2-2). Une fin de match folle, à l’image de la détermination du Sily.

Avec ce nul, Paulo Duarte affiche désormais un bilan solide de 3 victoires et 4 matches nuls en 7 rencontres à la tête de la sélection guinéenne. Prochaine étape : un nouveau test face au Bénin dans les prochains jours.

Lonceny Camara