Gueckédou : la présidente de la délégation spéciale quitte son poste

La présidente de la délégation spéciale, Sia Eveline Koundouno, a officiellement démissionné de ses fonctions ce 26 mars 2026, à un peu plus d’un an de sa prise de fonction intervenue en avril 2024, à la suite de la dissolution des anciens conseils communaux. Cette décision s’inscrit dans le cadre de la lettre circulaire du ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, en prélude aux prochaines échéances électorales. Aspirant à une candidature à la députation, selon une source, l’ex-cheffe de l’exécutif communal a déposé sa lettre de démission auprès des autorités préfectorales.

Présidant la première session ordinaire du conseil communal au nom du préfet, le directeur des micros réalisations, Mamadou Kamano, a officialisé l’information et précisé les dispositions transitoires.

« L’information que j’ai à passer à l’instant est que, la présidente de la délégation spéciale a déposé sa lettre de démission. Alors pour le moment, c’est le vice-président qui assure l’intérim jusqu’à ce que lui aussi s’il est candidat, jusqu’à ce qu’il dépose sa demande de candidature. Mais à présent, vous reconnaîtrez comme hiérarchie directe, le vice-président de la délégation spéciale », a-t-il déclaré.

Jointe par nos soins, la désormais ex-présidente est restée sobre, confirmant toutefois son départ sans s’épancher sur ses motivations.

« J’ai déposé ma lettre de démission. Le moment venu, je vais m’exprimer sur mes motivations. Mais pour l’instant, j’invite la population de Gueckédou à continuer de faire de cette ville, un havre de paix. C’est dans ça qu’on peut se développer », a lancé Sia Eveline Koundouno.

À rappeler que les élections communales et législatives en Guinée sont fixées au 24 mai prochain. La Direction générale des élections a récemment prorogé la date de dépôt des candidatures jusqu’au 3 avril 2026.

Niouma Thèdan Kamadou Kamano pour ledjely.com