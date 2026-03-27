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Dernier hommage à Toumba Diakité : émotion et forte mobilisation lors de la levée du corps

Par LEDJELY.COM

La levée du corps du commandant Aboubacar Sidiki Diakité, plus connu sous le nom de Toumba, s’est déroulée ce vendredi 27 mars à la morgue de l’hôpital Ignace Deen, dans une atmosphère lourde d’émotion et de recueillement. Parents, proches, connaissances et autorités religieuses (le ministre secrétaire général des Affaires religieuses) se sont fortement mobilisés pour rendre un ultime hommage à celui dont le nom reste étroitement lié à l’histoire récente de la Guinée.

Dès les premières heures de la matinée, une foule compacte a convergé vers la morgue où reposait le défunt. Entre pleurs, silences pesants et regards perdus, l’émotion était palpable. Plusieurs membres de la famille, visiblement éprouvés, ont eu du mal à contenir leur chagrin face à cette perte.

Des amis et connaissances ont également fait le déplacement pour témoigner leur solidarité à la famille. Pour beaucoup, Toumba Diakité reste un homme au parcours controversé, mais dont la disparition marque la fin d’un chapitre.

Du côté de ses avocats, Me Paul Yomba Kourouma et Me Lancinet Sylla ont marqué leur présence.

Dans la foule, les témoignages se sont succédé, mêlant compassion et réflexion sur le destin singulier de l’ancien aide de camp du capitaine Moussa Dadis Camara.

A suivre…

Aminata Camara 

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