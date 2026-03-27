Après 20 ans de silence, les Ballets africains de Guinée font un retour spectaculaire

Après deux décennies d’absence, les Ballets africains de Guinée renaissent enfin. Le ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat a officiellement relancé leurs activités ce jeudi 26 mars, à travers un spectacle grandiose intitulé « Mansa Moussa ».

La cérémonie, organisée au Palais du Peuple, a mobilisé un parterre de personnalités, notamment le ministre de la Culture, celui des Affaires étrangères et des Guinéens établis à l’étranger, ainsi que des diplomates accrédités en Guinée.

Cette relance marque une étape majeure dans la valorisation du patrimoine culturel national. Véritable symbole identitaire, les Ballets africains de Guinée renouent avec les scènes nationales et internationales, après un long silence chargé de sens.

Pour le ministre Moussa Moïse Sylla, cette absence prolongée résonne comme une dette morale envers les pionniers de cet art, notamment Fodéba Keïta, mais aussi envers les générations d’artistes et tout un peuple dont la richesse culturelle mérite d’être pleinement révélée.

« Ce soir, ce silence prend fin. Ce soir, nous écrivons ensemble un nouveau chapitre. Le ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat a pris l’engagement solennel de redonner vie à cette institution emblématique. Et je suis fier de vous annoncer que c’est chose faite », a-t-il annoncé.

Le retour des Ballets africains s’incarne à travers « Mansa Moussa », un spectacle ambitieux porté par une vision affirmée et entièrement financé par le département de la Culture.

« Ce n’est pas un simple spectacle. C’est une déclaration. C’est la Guinée qui se lève, qui reprend sa place sur la scène culturelle mondiale et qui dit au monde : nous sommes de retour. Le choix de “Mansa Moussa” comme spectacle inaugural de cette renaissance n’est pas anodin. Mansa Moussa, empereur du Mali au XIVe siècle, considéré comme l’homme le plus riche de l’histoire de l’humanité, incarne la grandeur, la puissance et le raffinement de la civilisation africaine. À travers ce spectacle, les Ballets africains de Guinée racontent au monde une histoire que l’Afrique doit elle-même porter : celle de sa grandeur passée, de sa créativité présente et de son ambition future », a-t-il précisé.

Dans la même dynamique, le ministre a insisté sur l’ambition internationale du projet : « Ce spectacle a été conçu pour le marché international. Il est destiné à parcourir les plus grandes scènes du monde, à retrouver les lumières de Broadway, de Londres, de Paris, de Dubaï et de Pékin. C’est un produit culturel d’excellence, à la hauteur de l’héritage que nous portons ».

Présent à la cérémonie, le ministre des Affaires étrangères, Dr Morissanda Kouyaté, a salué cette renaissance culturelle, révélant déjà un intérêt au-delà des frontières.

« Un travail merveilleux. C’est redonner de l’élan à notre culture. C’est ce que j’ai dit aux ambassadeurs : la Guinée, ce n’est pas seulement les élections, c’est surtout la culture, la culture et encore la culture. Vous avez vu, déjà, il y a deux invitations qui sont tombées : l’Inde et l’Algérie. D’autres pays m’ont aussi soufflé qu’ils se préparent, notamment le Sénégal. Donc, félicitations à Monsieur le ministre. Un bon travail. ..», a-t-il conclu.

Avec ce retour très attendu, la Guinée réaffirme son ambition : replacer sa culture au cœur du rayonnement international.

Balla Yombouno