N’ZÉRÉKORÉ : un enseignant-chercheur meurt dans un accident de la circulation

L’université de N’Zérékoré est en deuil. Dr Aboulaye Condé, enseignant-chercheur au département de mathématiques, a tragiquement perdu la vie ce samedi dans un accident de la circulation.

Selon les premières informations, le défunt se rendait à Conakry pour prendre part à une conférence nationale des mathématiciens de Guinée. Accompagné de plusieurs collègues, il avait quitté N’Zérékoré dans la matinée à bord d’un bus de transport. Mais le voyage a viré au drame.

À la sortie de la ville, précisément dans la CR de Samoé, leur véhicule est entré en collision avec une benne. Le choc, d’une rare violence, a coûté la vie à Dr Aboulaye Condé sur place. Plusieurs autres passagers ont été grièvement blessés.

Alertée, la protection civile est rapidement intervenue pour évacuer les victimes vers l’hôpital régional de N’Zérékoré.

À ce stade, les causes exactes de l’accident restent inconnues. Imprudence, excès de vitesse ou défaillance mécanique : aucune piste n’est pour l’heure confirmée.

Niouma Thèdan Kamadou Kamano pour ledjely.com