ledjely
Accueil » N’ZÉRÉKORÉ : un enseignant-chercheur meurt dans un accident de la circulation
ActualitésGuinée ForestièreSociété

N’ZÉRÉKORÉ : un enseignant-chercheur meurt dans un accident de la circulation

Par LEDJELY.COM

L’université de N’Zérékoré est en deuil. Dr Aboulaye Condé, enseignant-chercheur au département de mathématiques, a tragiquement perdu la vie ce samedi dans un accident de la circulation.

Selon les premières informations, le défunt se rendait à Conakry pour prendre part à une conférence nationale des mathématiciens de Guinée. Accompagné de plusieurs collègues, il avait quitté N’Zérékoré dans la matinée à bord d’un bus de transport. Mais le voyage a viré au drame.

À la sortie de la ville, précisément dans la CR de Samoé, leur véhicule est entré en collision avec une benne. Le choc, d’une rare violence, a coûté la vie à Dr Aboulaye Condé sur place. Plusieurs autres passagers ont été grièvement blessés.

Alertée, la protection civile est rapidement intervenue pour évacuer les victimes vers l’hôpital régional de N’Zérékoré.

À ce stade, les causes exactes de l’accident restent inconnues. Imprudence, excès de vitesse ou défaillance mécanique : aucune piste n’est pour l’heure confirmée.

Niouma Thèdan Kamadou Kamano pour ledjely.com

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Dixinn : un homme retrouvé mort dans un motel, sa compagne en fuite

LEDJELY.COM

Entre crise de liquidité, dissolution des partis…, l’Église appelle à garder espoir

LEDJELY.COM

La RDC accepte d’accueillir des migrants expulsés des États-Unis

LEDJELY.COM

Cellou Dalein Diallo adresse ses vœux de Pâques aux chrétiens de Guinée

LEDJELY.COM

Pâques : Mamadi Doumbouya adresse un message d’espérance et d’unité aux Guinéens

LEDJELY.COM

Extension du stade de Boké : simple lifting ou véritable transformation ?

LEDJELY.COM
Chargement....