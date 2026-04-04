Sanoyah : déguerpissement musclé des femmes du marché, les autorités passent à l’acte

Après plusieurs tentatives infructueuses, les forces de l’ordre, appuyées par les autorités communales, ont finalement réussi à déguerpir les femmes du marché de Sanoyah, jusque-là installées sur les emprises.

L’opération s’est déclenchée tôt ce matin. Les vendeuses, venues occuper illégalement les lieux, ont assisté impuissantes à la destruction de leurs installations. Tables incendiées, dispositif sécuritaire renforcé : la police, fortement mobilisée, a rapidement pris le contrôle de la zone.

Du marché du cinéma, communément appelé « marché Mama Yarie », en passant par le marché de la Réconciliation jusqu’à celui des fruits et légumes, les étals ont été vidés. Les rares vendeuses ayant tenté de résister ont été dispersées à coups de gaz lacrymogènes.

Sur place, les forces de sécurité maintiennent une présence dissuasive, empêchant tout retour des commerçantes sur les emprises désormais libérées.

Pendant ce temps, les premiers travaux ont déjà été lancés sur certains sites, notamment au marché de la Réconciliation et au marché du cinéma. Au marché des fruits et légumes, le bureau de l’administratrice servirait désormais de base aux forces de défense et de sécurité.

Selon les autorités communales, des sites de recasement avaient été prévus pour les vendeuses, notamment à Fassia et à l’usine textile.

« Aucune vendeuse ne reviendra sur ces emprises », a martelé un policier sur les lieux.

Balla Yombouno