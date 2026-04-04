Kabiné Komara rend un hommage émouvant au grand imam de Kankan

C’est une onde de choc qui a traversé Kankan au petit matin de ce vendredi 3 avril. Elhadj Karamo Bengaly Kaba, grand imam respecté a rendu l’âme dans une quiétude rare, après un malaise survenu lors de ses ablutions, marquant ainsi la fin d’un parcours religieux exceptionnel. Suite à l’annonce de son décès, l’ancien Premier ministre Kabiné Komara salue la mémoire d' »un ami d’enfance, un compagnon de combat pour les causes justes et pour la promotion du vivre ensemble dans la cité ».

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La ville hospitalière de Kankan Nabaya s’est réveillée ce vendredi 4 avril en apprenant le rappel à Dieu de son illustre grand Imam Elhadj Karamo Bengaly Kaba, le 29 ème que connut la ville depuis l’institution de l’Imamat dans la cité de Kankan Nabaya.

Ce rappel s’est passé dans la douceur, la dignité et avec une certaine amitié de la part du Créateur Allah vis à vis de son serviteur le Grand Imam. En effet, c’est vers 6h15 du matin que , pendant que le saint homme prenait ses ablutions qu’il fut pris d’un léger malaise. Il compris tout de suite que Dieu lui dépêchait son implacable message de rappel. Il commença aussitôt à réciter le verset purificateur et de soumission à Allah le Tout puissant, lui exprimant toute sa gratitude et sa disponibilité à rejoindre l’au- delà.

Il s’assied sur son fauteuil puis est porté sur son lit où il rend l’âme moins d’un quart d’heure , dans une sérénité et une piété que Dieu ne réserve qu’aux êtres qu’il a choisis.

L’annonce du décès du grand homme déclencha une consternation dans son entourage car la veille il avait subi un contrôle médical qui l’avait rassuré que tout allait bien.

C’était sans oublier qu’Allah avait déjà planifié le départ de cet homme extrêmement pieux et digne.

Un concert d’hommages commença à pleuvoir de partout pendant que la communauté religieuse et la notabilité de Kankan venait de prendre la décision honorable que sa dernière demeure serait le Mausolée saint où sont enterrés toutes les grandes figures religieuses de la ville, c’est à dire le Mausolée Mbemba Koro, situé au quartier Banankoroda de Kankan.

Si Kankan et la Guinée toute entière pleurent le décès d’une figure religieuse d’exception, personnellement je perds un ami d’enfance, un compagnon de combat pour les causes justes et pour la promotion du vivre ensemble dans la cité.

Nous sommes du même groupe d’âge « Sédé », du même quartier Timbo , ce qui nous permettait de conférer fréquemment sur les problèmes de la cité et d’élaborer ensemble des propositions pour éteindre certains conflits.

Par dessus tout, j’eus le privilège de bénéficier de certaines proximités intimes de sa part.

Je me souviens ainsi de l’honneur qu’il me fit à Kankan le 5 juin 2025, jour Saint de Arafat. Ce jour-là, le Président de la République Mamadi Doumbouya était en séjour à Kankan pour fêter l’Eid, fête de Tabaski. Il exprima la veille à l’imam son souhait d’aller se recueillir sur la tombe de son père, feu Karifala Doumbouya, dans le grand cimetière de la ville. L’imam m’invita à me joindre à lui pour cette cérémonie sublime au cours de laquelle le Président se recueillit sur la tombe de son père, recueillement suivi des bénédictions d’une poignée de personnes dont ma modeste personne.

Cette cérémonie reste gravée dans ma mémoire, autant par l’exemple de reconnaissance et de gratitude que le Président portait à son feu père que par la ferveur des bénédictions que le saint homme a effectuées pour le repos de l’âme du père du Président, le repos de l’âme de tous les devanciers et de toutes les personnes éprises de paix et d’humanisme.

J’étais à mille lieues de m’imaginer que moins d’un an après cette cérémonie, c’est sur lui, El Hadj Karamo Bengaly que Dieu portera sa décision irrésistible de rappel.

En cette douloureuse occasion, j’adresse à la famille du défunt, à la population de Kankan à tout le peuple de Guinée et au Président de la République qui l’a vénéré de son vivant, mes condoléances les plus émues.

Pour tout ce qu’il a fait pour sa ville natale Kakan et pour toute la Guinée, j’implore Dieu le Rédempteur de réserver à l’âme de Elhadj Karamo Bengali Kaba une place de choix dans Son Paradis Céleste.

Je demande à la population de Kankan et à tout le peuple de Guinée de s’inspirer des sermons et des actes du défunt pour davantage cultiver la paix et renforcer les liens de fraternité véritable et sincère entre tous les fils et filles de notre pays.

Kabiné Komara

Ancien Premier ministre