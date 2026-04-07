Campagne pour les législatives et communales : Doumbouya fixe le calendrier

Par décret, le président Mamadi Doumbouya, a fixé ce mardi 7 avril 2026, les dates d’ouverture et de clôture des campagnes électorales pour les prochaines élections législatives et communales.

Selon le décret lu à la télévision nationale, la campagne pour les élections législatives s’ouvrira le 24 avril sur toute l’étendue du territoire national. Elle prendra fin le 21 mai à 23h59. Pour les communales, elle s’ouvrira du 4 au 21 mai 2026 à 23h59, laissant place au scrutin dans un climat que les autorités espèrent apaisé et démocratique.

Dans les états-majors des partis politiques comme au sein des candidatures indépendantes, l’heure est désormais à la mobilisation. Stratégies de terrain, conquête de l’électorat et batailles de communication s’annoncent intenses durant ces quelques semaines décisives.

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