E-Sport en Guinée : quand la FNEG transforme un tournoi en levier de développement national

L’ E-sports Champions Guinée (ECG) dépasse la simple compétition de jeux vidéo. Il s’agit d’un signal fort envoyé par la jeunesse guinéenne aux autorités : l’économie numérique est prête à prendre son envol.

Dans un contexte mondial où l’industrie de l’e-sport pèse plusieurs milliards de dollars et génère des centaines de milliers d’emplois directs et indirects, la Guinée décide d’entrer dans la danse. La Fédération Nationale d’E-Sport de Guinée (FNEG) organise l’Esports Champions Guinée (ECG), premier tournoi majeur d’e-sport du pays, héritier de l’ancien FIFA Champions Guinée dont il élargit considérablement la portée et l’ambition.

L’e-sport n’est plus un phénomène marginal de jeunes passionnés. C’est une industrie structurée, avec ses athlètes professionnels, ses entraîneurs, ses managers, ses commentateurs, ses diffuseurs et ses sponsors. L’ECG vise précisément à poser les premières pierres de cet écosystème en Guinée.

« Nous construisons les bases d’une économie créative et numérique guinéenne. L’ECG est le premier chapitre d’une longue histoire », assure M. Malian Thiam, Président de la FNEG

Au-delà de la compétition, l’ECG génère une chaîne de valeur locale : logistique événementielle, communication digitale, production audiovisuelle, streaming, animation, sécurité. Autant de secteurs qui bénéficient directement de l’organisation d’un tel événement. La FNEG appelle les autorités publiques notamment les Ministères de la Jeunesse et des Sports, du Numérique et de la Culture à soutenir et à accompagner le développement de l’e-sport.

La création d’un cadre réglementaire adapté, le soutien aux formations de joueurs professionnels et l’inclusion de l’e-sport dans les politiques jeunesse sont autant de chantiers que l’ECG invite à ouvrir. La Guinée dispose d’un vivier de talents considérable : il revient aux institutions de leur offrir les conditions de s’épanouir.

L’e-sport en chiffres (Mondial)