Serhou Guirassy présente son Soulier d’Or à Conakry

L’international guinéen Serhou Guirassy est arrivé ce lundi à Conakry pour présenter officiellement son Soulier d’Or (2024-2025) au peuple guinéen. Accueilli dans une ambiance festive par les supporters, les autorités sportives et gouvernementales, l’attaquant du Sily national a exprimé sa gratitude envers les Guinéens pour leur soutien constant.

Face à une foule compacte et à de nombreux médias mobilisés pour l’événement, l’international guinéen n’a pas caché son émotion. Pour lui, ce retour au pays dépasse le cadre d’une simple visite de courtoisie. Il représente avant tout un acte de reconnaissance envers le peuple guinéen, qui le soutient depuis plusieurs saisons.

« Comme vous le savez, ça fait toujours très plaisir de revenir à la maison, je reçois toujours un accueil chaleureux », a confié le serial buteur. « Pour moi, venir au pays, c’est une façon de remercier le peuple parce que durant l’année civile, ils sont toujours là à me soutenir. C’est un devoir que j’ai », a-t-il souligné.

Évoquant son Soulier d’Or, une première historique pour un joueur guinéen, Serhou Guirassy a également souligné la portée symbolique de cette distinction. « C’est une fierté d’être le premier international guinéen à pouvoir le remporter, vu que l’année dernière on n’a pas pu faire la présentation. C’est une visite qui a plusieurs buts : remercier le peuple, agir à travers ma fondation, et aussi présenter ce “Trésor” », a-t-il affirmé.

Le président de la Fédération guinéenne de football, Fallou Doumbouya, a salué les performances du joueur et exprimé la fierté de l’institution sportive nationale.

« C’est avec une grande fierté que nous recevons Serhou avec son Soulier. C’est vraiment une très grande fierté d’avoir un homme comme Serhou Guirassy qui fait la fierté de notre pays. Au nom de la Fédération, nous lui souhaitons la bienvenue. On est très fiers de lui, très contents », a-t-il déclaré.

Présent à l’accueil, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mamadou Cellou Baldé, a également profité de cette mobilisation populaire pour réaffirmer les ambitions du gouvernement en faveur du développement du football guinéen et du retour des rencontres internationales à domicile.

« C’est une fierté nationale. Je crois que c’est notre star et le peuple est en train d’exprimer éloquemment ce que tout le pays ressent aujourd’hui », a dit le ministre.

Le ministre a aussi insisté sur les efforts engagés autour des infrastructures sportives.

« Nous sommes en train de nous battre pour faire en sorte que le Sily rentre à la maison, que le Sily joue à Conakry, que le public vienne au Stade de Nongo ou au Stade du 28 Septembre voir ses coéquipiers jouer pour la nation. Le département et la Fédération se sont déplacés, et nous serons à ses côtés tout au long de son séjour », a-t-il martelé.

Entre actions humanitaires à travers sa fondation et présentation officielle de son trophée, Serhou Guirassy confirme une nouvelle fois son statut d’icône du football guinéen et d’ambassadeur de la Guinée sur la scène internationale.

Thierno Amadou Diallo