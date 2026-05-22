Guinée : la plateforme numérique « TELEMO » opérationnalisée pour moderniser les marchés publics

La République de Guinée a franchi une nouvelle étape dans sa transformation numérique avec l’opérationnalisation officielle de la plateforme TELEMO, ce vendredi 22 mai, dans un réceptif hôtelier de Conakry. Lancée initialement en novembre dernier en marge du Forum Smart Africa, cette plateforme numérique dédiée à la gestion des marchés publics ambitionne de révolutionner la gouvernance administrative et financière du pays.

Portée conjointement par le ministère de la Communication, de l’Économie numérique et de l’Innovation ainsi que par le ministère de l’Économie, des Finances et du Budget, la plateforme TELEMO est le fruit d’une coopération stratégique entre la Guinée et le Rwanda. Elle vise à dématérialiser l’ensemble du processus de passation des marchés publics, de la planification jusqu’à la signature des contrats.

La cérémonie d’opérationnalisation officielle de la plateforme TELEMO a réuni de hauts responsables de l’administration publique, des représentants du secteur privé, des institutions nationales ainsi que des partenaires techniques et financiers.

La plateforme permettra notamment de planifier les marchés publics, publier les appels d’offres, recevoir et traiter les soumissions, assurer le suivi des procédures et sécuriser l’archivage des données.

Dans son allocution, le ministre de la Communication, de l’Économie numérique et de l’Innovation, Mourana Soumah, a souligné l’importance stratégique de la commande publique dans les économies modernes.

Selon lui, les marchés publics représentent entre 13 et 15 % du PIB mondial, soit plus de 13 000 milliards de dollars chaque année. En Guinée, ce secteur représente entre 11 et 15 % du PIB national.

« Cette plateforme permettra de planifier les marchés, publier les appels d’offres, recevoir et traiter les offres, assurer le suivi des procédures, renforcer la traçabilité des opérations, produire des données d’aide à la décision et sécuriser l’archivage des informations. Elle permettra également de réduire les délais, faciliter l’accès des entreprises à la commande publique, renforcer la concurrence et accroître davantage la transparence dans la gestion des ressources publiques. J’avoue que la Guinée a connu des évolutions sous le leadership de M. le Président, notamment en matière de réforme de nos systèmes de gestion des finances publiques. Le budget et son exécution commencent par la passation des marchés », a déclaré le ministre.

Poursuivant son intervention, il a insisté sur la portée politique de cette réforme.

« Aujourd’hui, nous ne lançons pas simplement une plateforme. Nous faisons entrer une réforme dans sa phase opérationnelle. Nous renforçons la confiance dans l’action publique, la transparence, l’efficacité et l’inclusion. Et surtout, nous remettons les citoyens guinéens au centre de l’action publique. L’histoire retiendra peut-être qu’en ce jour du 22 mai 2026, la Guinée a mis en exploitation une plateforme numérique. Mais elle retiendra surtout qu’elle a choisi une nouvelle manière de gouverner sous le leadership du président Mamadi Doumbouya », a affirmé Mourana Soumah.

Prenant la parole à son tour, la ministre de l’Économie, des Finances et du Budget, Mariama Ciré Sylla, a rappelé que cette réforme porte l’empreinte du président Mamadi Doumbouya et s’inscrit dans la dynamique de modernisation impulsée par le gouvernement.

« La plateforme TELEMO entre désormais dans son opérationnalisation effective dans la gestion quotidienne de la commande publique en République de Guinée. Cette réforme porte profondément l’empreinte du chef de l’État. Elle s’inscrit pleinement dans la dynamique conduite ces dernières années, mais aussi accompagnée par le Premier ministre Amadou Oury Bah, chef du gouvernement, qui a présidé le comité de pilotage de TELEMO et suivi, de manière constante et rigoureuse, cette réforme jusqu’à son aboutissement. Cette réforme est le fruit d’un partenariat exemplaire entre la République de Guinée et la République sœur du Rwanda. Comme voulu au plus haut niveau par les présidents Mamadi Doumbouya et Paul Kagamé, cette coopération démontre que l’Afrique peut s’appuyer sur ses propres compétences et ses propres réussites pour accélérer sa transformation », a-t-elle déclaré.

La ministre a salué l’implication des différentes institutions nationales, notamment l’Autorité de régulation des marchés publics et la Direction générale du contrôle des marchés publics, ainsi que le rôle joué par l’ancienne ministre des Postes et Télécommunications, Rose Pola Pricemou, dans la concrétisation du projet.

« Je tiens enfin à exprimer la gratitude du gouvernement aux partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement constant dans les efforts de modernisation et les réformes des finances publiques de notre pays. Aujourd’hui, avec TELEMO, nous marquons l’entrée irréversible de la commande publique guinéenne dans l’ère de la transparence, de la traçabilité, de la célérité et de la performance », a souligné la ministre.

Par ailleurs, elle a lancé un appel solennel aux administrations publiques et aux entreprises privées afin qu’elles s’approprient pleinement l’outil.

« TELEMO n’est pas seulement une plateforme numérique, c’est un instrument de souveraineté économique et un outil de transformation de l’État. C’est aussi une réforme au service du citoyen guinéen. Le succès de cette réforme dépendra désormais de notre engagement collectif à nous approprier la plateforme, aussi bien du côté de l’État que du secteur privé appelé à répondre aux appels d’offres. Nous devons également veiller à son maintien et à son amélioration au fur et à mesure de son utilisation. J’invite donc l’ensemble des administrations publiques, les entreprises et les partenaires à faire de TELEMO un véritable outil de transformation nationale. Le ministère de l’Économie, des Finances et du Budget restera pleinement mobilisé pour accompagner tous les acteurs dans cette transition », a-t-elle indiqué.

Présent à la cérémonie, l’ambassadeur du Rwanda en Guinée, S.E Michel Minega Sebera, a salué la vision des autorités guinéennes ainsi que la qualité de la coopération entre Conakry et Kigali.

« TELEMO est aujourd’hui l’un des projets de transformation numérique publique les plus structurants en République de Guinée. Cette coopération illustre une réussite concrète du partenariat Guinée-Rwanda. Ce système constitue une étape majeure dans la modernisation de l’administration publique. Il renforcera la transparence, réduira les délais et les coûts, favorisera un accès équitable et améliorera la gouvernance. Il illustre également l’importance de la coopération africaine et du partage d’expériences entre pays frères. Cette coopération ouvre la voie à d’autres partenariats stratégiques dans les domaines du numérique, de l’innovation, des services publics digitaux, de la cybersécurité et des infrastructures numériques. J’encourage les administrations publiques, les entreprises et les partenaires techniques à soutenir pleinement la généralisation de TELEMO », a-t-il déclaré.

Le diplomate rwandais a assuré que son pays continuerait d’accompagner la Guinée à travers la maintenance du système, l’assistance technique et le renforcement des capacités.

« Je félicite le gouvernement guinéen, le ministère de la Communication, de l’Économie numérique et de l’Innovation, le ministère de l’Économie, des Finances et du Budget, l’équipe du projet TELEMO, la Direction générale du contrôle des marchés publics, l’Autorité de régulation des marchés publics ainsi que toutes les équipes techniques mobilisées. Cette réussite démontre que les grandes réformes digitales et institutionnelles sont possibles en Afrique grâce à une volonté politique affirmée et une coopération sincère », a-t-il conclu.

La mise en service de TELEMO marque ainsi une nouvelle phase dans la modernisation de l’administration guinéenne et la digitalisation des services publics, dans un contexte où la transformation numérique devient un levier majeur de gouvernance et de développement économique sur le continent africain.

Aminata Camara