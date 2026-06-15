Après son arrestation, Badra Koné remis en liberté dans la nuit

Interpellé une nouvelle fois à son domicile, ce dimanche 14 juin, l’ancien président de la délégation spéciale de Matam, Aliou Cheickna Badra Koné, a finalement recouvré la liberté dans la nuit du dimanche à lundi, après plusieurs heures d’audition dans les locaux de la Direction centrale des investigations judiciaires (DCIJ) de la Gendarmerie nationale.

Selon nos informations, après son arrestation, Badra Koné a été conduit à la DCIJ où il a été entendu dans le cadre d’une enquête dont les contours restent, pour l’heure, inconnus.

C’est peu après minuit qu’il a quitté les locaux de la DCIJ pour regagner son domicile et retrouver sa famille, mettant ainsi fin à plusieurs heures d’interrogatoire.

À ce stade, aucune communication officielle n’a été faite par les autorités sur les raisons exactes de cette interpellation ni sur les éventuelles suites judiciaires de l’affaire.

Balla Yombouno