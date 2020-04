COVID 19 : SMB-Winning offre 2 millions de dollars en matériels médicaux

Pour appuyer l’état guinéen dans sa lutte contre le COVID-19, le Consortium SMB-Winning fait un don de matériels médicaux : des kits de test rapide, des gans, des masques, des combinaisons pour médecins et personnels de santé. Le coût global du geste est de 2 millions de dollars américains. En plus des centres de recherches et les laboratoires du pays, les hôpitaux de la capitale et de l’intérieure du pays en sont des bénéficiaires. La cérémonie de remise s’est déroulée ce mardi 21 avril 2020, dans une des bases logistiques du consortium située à Coléah. Plusieurs personnalités dont le ministre de la Santé et de l’hygiène publique, Rémy Lama étaient au rendez-vous.

« Nous sommes dans un contexte de crise sanitaire mondiale. Recevoir un tel don ne fait que réconforter les acteurs impliqués dans le processus de lutte contre la maladie », se réjoui Rémy Lama, ministre de la Santé et de l’Hygiène publique. Ce don, selon lui, permet de mieux qualifier les actions de riposte.

Plus loin, il invite la population à la coopération, au respect des mesures édictées, sans lequel ces dons ne serviront à rien : « il faut que les gens acceptent de coopérer avec les services de santé. Les personnes contactes qui ont été identifiées doivent accepter de rallier les hôpitaux afin de sauver des vies et brisé la chaine de contamination. »

Saisissant la balle au bond, Noel Tordo de l’Institut Pasteur de Guinée, indique que ce don est va accélérer les résultats des travaux de laboratoires.

Pour sa part, Ismaël Diakité, représentant du Consortium SMB-Winning, entreprise donatrice, l’objectif de ce don est de perfectionner le système sanitaire guinéens : « ce don doit servir à accélérer d’avantage les testes de dépistage avec plus d’efficacité, protégé d’avantage le personnel soignant et supporté la prise en charge des malades.»

Ibrahima Kindi BARRY