Kaloum : le ministre Bachir Diallo inaugure un centre hospitalier dédié à la police et la protection civile

Les autorités de la transition guinéenne, à travers le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, ont inauguré ce mercredi 24 avril un centre hospitalier situé à Coronthie dans la commune de Kaloum, en faveur de la police nationale, de la protection civile ainsi que les citoyens de ladite localité.

La réalisation de ce centre, à en croire le ministre de la Sécurité, au-delà du soutien et de l’engagement du président de la Transition, traduit sa propre ambition d’aider à l’amélioration des conditions de vie et de Travail des cadres de son département. « Mon ambition (…) est de faciliter l’amélioration de la prise en charge sanitaire de nos fonctionnaires sur l’ensemble du territoire national, de manière significative et continue. Car combien sont les policiers blessés lors du maintien et du rétablissement de l’ordre public ? Et combien de sapeurs-pompiers sont victimes d’accidents de travail dans l’exercice de leur noble métier », a indiqué le ministre Bachir Diallo.

Soulignant que le centre ainsi inauguré est aussi le « reflet de notre détermination à offrir des soins de qualité à nos fonctionnaires », le ministre conclut son speech en formulant des vœux : « Que cet établissement soit un lieu de guérison, d’espoir et de compassion pour tous ceux qui franchiront ses portes » !

En tout cas, de la part du personnel du ministère de la Sécurité, on se réjouit. « Le personnel soignant du ministère me charge de transmettre son sentiment de profonde gratitude à Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et s’engage à offrir un service de qualité au personnel de la police nationale, de la Protection civile et aux citoyens de la localité », a dit Fara George Tolno, le Directeur du service de santé de la police et de la protection civile.

Toutefois, il formule une dernière doléance à l’endroit du ministre. « Nous sollicitons également au prés de Monsieur le ministre, son appui inlassable pour un maillage territorial de notre service dans tous les services de police et de protection civile déconcentrés de l’intérieur du pays. Ce faisant, l’ensemble du personnel de la police nationale et de la protection civile bénéficiera des mêmes opportunités aussi bien à Conakry qu’à l’intérieur du pays », a-t-il plaidé.

Aminata Camara