Ministère de la sécurité : le nouveau patron de la police a pris fonction

A la suite de sa nomination, il y a quelques jours, au poste de nouveau Directeur général de la police nationale, le contrôleur général Djénaba Sory Camara a été installé dans ses nouvelles fonctions hier mercredi 24 janvier 2024. Organisée dans les locaux ministère de la Sécurité et de la Protection civile, la cérémonie de passage de témoin entre son prédécesseur et lui, a connu la présence de plusieurs hauts cadres de la police notamment l’inspecteur général de la police Mamadou Paye Camara.

A l’heure de passer le relai à son successeur, le Directeur général de la police sortant, a dressé son bilan. « Je n’oublierai jamais dès après ma nomination, les unités de police se sont déployées pour permettre à nos compatriotes de jouir de leur liberté de déplacement et de leurs biens dans la sécurité et la quiétude. Nous avons pour cela bénéficié du soutien indéfectible du chef de l’État, le général de corps armé Mamadi Doumbouya. Son action a permis de renforcer l’équipement et les conditions (de travail) de la police nationale et par ricochet l’impact de ses actions sur la sécurité des Guinéens », a indiqué Abdoulaye Sampil.

Il dit laisser un héritage que son successeur pourrait capitaliser. « Chers collègues, tout ce que nous avons réussi ensemble constitue un socle sur lequel le DG entrant pourrait s’appuyer pour nous rendre meilleurs. Entre policiers professionnels, nous sommes tous conscients que les défis ne seront que toujours plus grands et les sollicitations plus nombreuses. Je vous invite donc à faire preuve de loyauté et de lui faciliter la tâche par la loyauté et le patriotisme qui nous a toujours caractérisés », recommande le DG sortant.

Pour sa part, Djenaba Sory Camara, après avoir reçu l’étendard de la police des mains de l’inspecteur général de la police et de la protection civile, Mamadou Paye Camara, s’est engagé à être à la hauteur de la confiance placée en lui, en faisant preuve de patriotisme et de loyauté. « Mes objectifs dorénavant sont axés essentiellement sur le renforcement du cadre institutionnel de la police nationale, des capacités opérationnelles, de la doctrine de la police de proximité y compris dans les unités d’intervention. L’unité et la discipline dans les rangs et surtout – et c’est pourquoi nous existons en tant que police nationale – la sécurisation des personnes et des biens. C’est pourquoi, au cours des jours et mois à venir, la police sera au centre du dispositif sécuritaire pour répondre véritablement à l’appel des populations et de nos autorités », promet-il.

Aminata Camara