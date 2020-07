APPEL A MANIFESTATION D’INTERET: pour la mise en location d’une maison commune pour le SNU à Boké

Le Système des Nations Unies en République de Guinée s’est engagé depuis septembre 2015 à mettre en œuvre les recommandations de l’Assemblée Générale du Conseil Economique et Social des Nations Unies relatives à l’harmonisation des opérations de mise en œuvre des programmes et projets entre les agences du système des Nations Unies en vue de la réduction des coûts de transactions et éviter la duplication de l’appui opérationnel à l’exécution des programmes. C’est à travers son document cadre qui est le BOS (Busines Operation Strategy) 2018-2022 que se décline toute la stratégie de l’harmonisation qui est circonscrite autour de cinq (5) piliers à savoir : les Achats ; les Ressources Humaines ; les Finances (dans le cadre du HACT) ; les Technologies de l’Information et de la Communication et les Maisons Communes. La mutualisation de ces cinq piliers permettra pour le SNU de faire des économies d’échelle à réaffecter dans la mise en œuvre des programmes.

Compte tenu de la portée stratégique du dernier pilier qui est celui de rassembler toutes les agences dans une même maison commune autant que possible dans chaque localité où elles sont installées, le Groupe des Chargés des Opérations (OMT) a été instruit de mettre cet objectif au centre de son plan d’action d’ici 2022. Un travail est en cours en ce sens, tant à Conakry que dans les bureaux de région, notamment à Boké. La mission d’identification qui avait été effectuée a rendu une proposition qui a fait l’objet des réserves d’ordre sécuritaire et cadastral qui ne peuvent pas être facilement rattrapées (problèmes de parking et de distance de sécurité). L’objet de ces termes de référence est de guider la recherche qui tiendra compte des critères déclinés ci-dessous.

Appel à Manfestation d’Interet – Location maison commune SNU Boké VF (002)