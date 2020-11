La Fondation SMB-Winning Consortium fournit un véhicule pick-up à l’ANSS

Lundi 02 novembre, la Fondation SMB-Winning Consortium, représentée par son Secrétaire Général M. Frédéric Bouzigues et par la Directrice Générale de Winning Consortium Simandou (WCS), Mme. Caroline Jiang Xiaobei, a remis à l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS), représentée par son Directeur Général Sakoba Keita, un véhicule pick-up. D’une valeur d’environ 26 000 €, ce pick-up double cabine facilitera le travail des agents de l’ANSS pour se rendre sur leurs terrains d’intervention, notamment en zones minières.

Depuis le début de la pandémie Covid-19 en Guinée, le Consortium SMB-Winning est en première ligne pour participer à la lutte contre le virus, notamment en apportant un soutien financier et logistique aux autorités sanitaires guinéennes, aux hôpitaux et cliniques du pays. En avril, un avion-cargo transportant l’équivalent de 1,5 million de dollars de matériel médical à destination de la Guinée, avait été affrété par le Consortium.

Pour Sakoba Keita, Directeur Général de l’ANSS, « L’appui des entreprises du secteur privé est indispensable pour permettre à la Guinée de traverser cette crise. C’est pourquoi je tiens à remercier particulièrement le Consortium pour son engagement sans failles depuis le début de la crise aux côtés de l’ANSS aussi bien au niveau financier que logistique ».

Acteur majeur du développement local, le Consortium accompagne également les communautés en zones minières en les tenant informées des mesures sanitaires et en apportant un soutien financier et logistique à l’offre de soin dans la région de Boké. Les équipes HSSE et relations communautaires du Consortium jouent un rôle essentiel dans cette action de prévention vis-à-vis de l’ensemble de la population.

Pour Frédéric Bouzigues, Directeur Général de la SMB et Secrétaire Général de la Fondation SMB-Winning Consortium, « Les conséquences sanitaires comme économiques de la crise se feront sentir sur le long terme. Pour le Consortium, dont le modèle de développement repose sur une approche durable et inclusive, il est de notre devoir de nous tenir aux côtés des autorités sanitaires et des populations pour traverse ensemble de cette crise ».