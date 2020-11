N’ZÉRÉKORÉ : cinq présumés bandits présentés à la presse

Le commissaire central de police de N’Zérékoré a procédé, ce vendredi 20 novembre 2020, à la présentation aux autorités et à la presse de cinq présumés bandits qui semaient la terreur dans cette partie du sud de la Guinée. Il s’agit de Raphaël Kanimou alias ‘Daclé’, Kalil Soumaoro, Habib Dopavogui, Issiaka Condé et Sékou Traoré. Ces présumés malfrats sont accusés de vol de motos et de vols à mains armées.

Au cours de leur présentation, le commissaire Komara du commissariat central de police de N’Zérékoré a expliqué leur mode opératoire. « Il s’agit de deux groupes au nombre de cinq personnes. Ce sont des bandits qui opéraient mais de façons différentes. Le premier groupe est spécialisé dans le vol des motos. Dans ce groupe, il y a un certain Raphaël Kanimou alias Daclé. Ce Monsieur, pour la petite histoire, a été l’un des principaux voleurs avec un de ses grands qui est actuellement en prison du nom de Kalil Soumaoro. Ces deux-là opéraient dans les sous-préfectures de Womey et de Koropara. Ils se faisaient passer pour des policiers ou des militaires. Parce qu’ils opéraient en tenue policière et militaire avec les grades de brigadier chef. Quant au deuxième groupe, ceux-ci s’attaquaient aux citoyens avec des armes blanches, à savoir des pairs de ciseaux et des couteaux. Ils menaient généralement leurs opérations la nuit. Cette équipe conduite par Habib Dopavogui, si vous vous rappelez dans la nuit du 31 décembre 2018, ce monsieur et deux de ses complices menaçaient les citoyens en retirant leurs téléphones. Ils volaient à moto. Dans ça, ses deux complices sont morts par suite d’accident dans la rivière Tilé. Et lui, il s’était échappé à nos services », a relaté le commissaire Lamine Komara.

Le commissaire central de N’Zérékore est aussi revenu sur les circonstances de leurs arrestations. « En février 2020, on a pu mettre main sur Raphaël Kanimou alias Daclé et Kalil Soumaoro. Leur procès-verbal avait été établi sur le numéro 28| 6| 2020. Ils ont été déférés à la date du 27 février pour vol flagrant avec les tenues qu’on a mis sur scellé. Ils ont tous deux été condamnés à un an de prison. Le jugement est intervenu dans la première quinzième du mois de mars. C’est surprenant qu’au mois de novembre Raphaël Kanimou se retrouve dehors pendant que Kalil Soumaoro, lui, il continue à croupir en prison. Mais Dieu faisant, le 14 novembre dernier encore, c’est ce même Raphaël alias Daclé qui a été interpellé dans un autre cas de vol », a-t-il expliqué.

Pour sa part, Habib Dopavogui et son groupe ont été aussi arrêtés dans la nuit du 14 au 15 novembre. « Pour le cas spécifique de Habib, il a été arrêté pour vol de moto d’où il s’est échappé des mains des citoyens en face de notre commissariat pour trouver refuge là », a ajouté le commissaire.

De leur côté, le préfet et le maire de N’Zérékoré ont promis que ces présumés malfrats répondront de leurs forfaitures et subiront la rigueur de la loi.

L’interrogation qui est aujourd’hui sur toutes les lèvres dans la ville, c’est de savoir comment un détenu dont la peine n’est pas purgée est parvenu à se retrouver dans la nature. Est-ce que la faille est venue de l’appareil judiciaire ou de la garde pénitentiaire ? Les spéculations vont bon train dans la ville de N’Zérékoré.

Niouma Lazare Kamano, N’Zérékoré pour Ledjely.com