Ce mercredi 26 mai 2021, l’Ambassadeur de Royaume d’Espagne en Guinée, Christian Font Calderon, a été reçu en audience par le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), Malick Sankhon. Une audience au cours de laquelle, les deux hommes ont échangé sur les liens de coopération entre les deux pays, notamment sur les plans économique et sanitaire.

Une occasion mise à profit par la direction de la Caisse nationale de sécurité sociale de faire une présentation de son institution (composition, rôle et mission), suivie d’une visite guidée de l’hôte dans les locaux modernes du centre de diagnostic, du laboratoire et du bloc de cathétérisme.

Au sortir de l’audience, l’Ambassadeur de l’Espagne a confié ses impressions. « Je suis très content d’avoir visité les installations de la CNSS. Je me réjouis particulièrement de l’accueil qui m’a été donné par le M. le directeur général, Mlick Sankon, et toute l’équipe de la CNSS qui m’a fait une prestation sur les rôles très importants de la CNSS en Guinée en tant qu’institution de sécurité sociale, qui concerne les travailleurs du secteur privé et parapublique. C’est un rôle très important pour la Guinée, pour la société et pour la population de Guinée », a déclaré Christian Font Calderon.

De son côté, Malick Sankhon a émis le souhait de consolider la coopération entre son institution et l’ambassade du Royaume d’Espace en Guinée, afin de faciliter la formation des cadres de la CNSS, dans les organismes de sécurité sociale espagnols qui sont très en avance dans le domaine. « C’est une visite très importante pour nous. L’ambassadeur a fait la même chose que son prédécesseur qui avait été premier à visiter notre institution et aujourd’hui nous ne sommes pas surpris, aussitôt investi en Guinée, il vient nous rendre visite et même temps aller voir comment est la structure médicale que nous avons mise en place. C’est ce que nous attendons toujours de nos partenaires, c’est de nous aider à renforcer les capacités, c’est-à-dire former plus de cadres possibles dans toutes les options. C’est vraiment une grande joie pour nous. Nous souhaitons que cela soit étendue à toutes les autres institutions et les ambassades afin qu’on sache qu’en Guinée aujourd’hui, il y a beaucoup de possibilités qui existent et qui va certainement éviter aux Guinéens d’aller ailleurs », a souhaité le directeur général de l’ANSS.

