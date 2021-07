EVASION DE MOHAMED DIALLO : « Nous sommes à sa recherche », déclare le général Baffoé

Ce vendredi 23 juillet 2021, en marge de la conférence de presse des commissaires centraux de la police guinéenne sur les activités menées au cours des trois derniers mois, le général Ansoumane Baffoé Camara, directeur général de la police nationale, s’est exprimé sur l’évasion spectaculaire, la semaine dernière, dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 juillet, de Sidy Mohamed Diallo, de la maison centrale.

Dans sa communication, le général Baffoé a déclaré que tout est mis en œuvre pour retrouver le fugitif. « Nous, en tant que policiers, on rassemble les preuves, s’il le faut on arrête [le suspect] pour le mettre à la disposition de la justice, du juge, qui [le] défère. Mohamed Diallo a été arrêté, il était le cerveau principal du kidnapping de l’opérateur économique Thierno Mamadou Dansoko. Il a été arrêté par nos services et déféré régulièrement. Et on a appris ces jours-ci qu’il s’est évadé. Et puisque nous notre travail est continuel, encore on est à sa recherche. Certainement, il est sorti avec une autre stratégie. Et puisque la police aussi a plusieurs stratégies – on a même des stratégies à l’international parce que nous sommes membres de l’Interpol – nous sommes à sa recherche », a-t-il souligné.

Sidy Mohamed Diallo est poursuivi pour terrorisme, enlèvement, séquestration, demande de rançon, association de malfaiteurs, vol aggravé, détention et usage d’armes de guerre. Depuis l’annonce de son évasion, aucune information n’a filtré sur l’endroit où il pourrait se trouver.

Balla Yombouno