CONAKRY : un présumé voleur de voitures et son complice mis aux arrêts

Ce lundi 30 août 2021, un présumé voleur de véhicules et son complice ont été présentés à la presse par le porte-parole de la police nationale, le contrôleur général Boubacar Kassé. La cérémonie de présentation s’est déroulée au siège du ministère de la Sécurité et de la Protection civile à Coléah, dans la commune de Matam.

A en croire Boubacar Kassé, les services ont été alertés à la suite du vol, il y a deux semaines, de la voiture d’un citoyen répondant au nom de Mamadou Sow, à Sonfonia. Ce dernier, explique le porte-parole de la police, « est rentré dans une concession, à son retour, il a trouvé que sa voiture était partie ». Il porte alors plainte contre X au commissariat central de Sonfonia. Suite à quoi, la police se mettant en branle, finit par retrouver et à la voiture et le voleur et son complice.

« Il s’agit de Mamadou Saliou Barry en complicité avec un garagiste de la localité du nom de Djibril Bah. D’ailleurs, c’est ce dernier qui recèle tous les véhicules volés. C’est lui qui procède au changement complet de la physionomie de la voiture ainsi que la plaque d’immatriculation pour les convoyer en Sierra Léone pour être vendues. Il parait qu’ils ont des complices au niveau de la Sierra Léone qui récupèrent lesdits véhicules. Les enquêtes nous prouvent à suffisance qu’ils ne sont pas à leur première opération. Ce sont des récidivistes », explique encore Boubacar Kassé

Le principal mis en cause ne nie pas. « J’ai pris ce véhicule dans les mains d’un ami. Je ne peux rien expliquer parce qu’au moment des faits, j’étais saoul. C’est une ancienne clef que j’ai utilisée. Je reconnais que j’ai volé », reconnait-il tout bonnement. Mais il assure que « c’est la première fois » et qu’il « ne le (refera) plus. »

Son complice, lui, dit n’avoir pas su que la voiture était volée et se défend. « C’est Mamadou qui a dérobé la voiture. Il m’a appelé qu’il avait une voiture. Je ne savais rien, j’ai même apprécié la voiture. C’est à la police que j’ai compris qu’il s’agit d’un véhicule volé »

Après ces différents témoignages, le général Boubacar Kassé a solennellement remis la clef de la voiture volée de marque Mercedes à son propriétaire qui s’est empressé d’exprimer toute sa gratitude à l’endroit de la police guinéenne.

Balla Yombouno