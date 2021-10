BATE NAFADJI : l’école primaire du centre 1 en lambeau

Construite avant l’indépendance guinéenne, en 1951 très exactement, l’école primaire publique centre 1 de la commune rurale de Batè Nafadji se trouve de nos jours dans un état de dégradation très avancé. Conséquences, élèves et enseignants sont exposés à des problèmes.

Avec un effectif de 240 élèves au compte de l’année scolaire écoulée, cette école primaire à l’image de plusieurs écoles du centre ville de Kankan est presque oubliée par les responsables éducatifs du pays. Manque d’enseignants, vétusté du bâtiment, insuffisance de latrines et délabrement poussé du peu que l’école en avait, inexistence de clôture et cohabitation forcée avec les animaux et le fleuve Milo, c’est l’image que présente ce centre d’apprentissage. Aboubacar Demba Dafé, directeur de cette école ne cache pas son inquiétude quant à l’avenir de cet édifice et ses élèves: « Sur le cycle complet du primaire, il n’ y a que deux enseignants titulaires et moi-même, le reste sont des contractuels communautaires pris en charge par la communauté. Le bâtiment aussi est vieux et nous sommes à quelques mètres du fleuve, chose qui est dangereux pour nos élèves. Avec une stratégie interne, nous parvenons à encadrer nos enfants ».

Pour la prise en charge des enseignants contractuels, les parents se bougent en fonction des effectifs disponibles : « l’année dernière, chaque parent d’élève payait 40.000 par an et c’est ce cumul qui était réuni pour payer nos enseignants. Cette situation fait que plusieurs parents préfèrent envoyer les enfants à d’autres choses au détriment de l’école. Il faut que l’État se bouge et se fasse sentir ici, car on a l’impression qu’il est absent dans nos communautés ».

Michel Yaradouno, Kankan pour ledjely.com