Gbessia : lancement officiel du RGPH-4 sur fond d’engagement citoyen

Le coup d’envoi du 4e Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH-4) a été donné ce mardi 1er juillet 2025 sur l’ensemble du territoire national. À Gbessia, c’est au domicile du président de la délégation spéciale que l’événement a été symboliquement lancé, en présence des autorités locales et des acteurs impliqués dans le processus.

Dans son allocution, Bernadette Zogbili Soumaoro, Directrice communale du plan, a détaillé les dispositifs mis en place pour la réussite de cette opération d’envergure.

« Le recensement est une opération décennale qui permet de connaître avec précision le nombre d’habitants à une date donnée. Pour ce faire, le ministère du Plan et de la Coopération internationale, à travers l’Institut national de la statistique, a recruté et formé des agents. À ce jour, 416 recenseurs, 122 chefs d’équipes, 8 contrôleurs et 1 coordonnateur sont mobilisés pour couvrir l’ensemble de la commune », a-t-elle expliqué.

Elle a aussi insisté sur la rigueur attendue des agents de terrain : « Ces jeunes doivent faire preuve de loyauté et de civisme. Ils iront de ménage en ménage, collecteront les données, les transmettront aux chefs d’équipe, qui les feront remonter jusqu’au coordonnateur, puis vers le serveur central. Nous voulons des statistiques fiables. Il n’y a pas de place pour la négligence ».

Présent à la cérémonie, El Hadj Cellou Sidibé, chef du quartier Tanènè Mosquée, a souligné l’importance cruciale de cette opération dans la planification nationale.

« Le recensement est essentiel pour notre développement socio-économique. Il fournit des données démographiques et économiques fiables, indispensables à une bonne planification. J’espère que ce RGPH-4 se déroulera dans les meilleures conditions et que les résultats obtenus permettront une meilleure orientation des politiques publiques », a-t-il déclaré.

Mory Diakité, président de la délégation spéciale de Gbessia, a pour sa part lancé un appel pressant à ses administrés.

« J’invite toute la population à se faire recenser. Sans statistiques fiables, il n’y a pas de planification possible. Ce processus est fondamental pour orienter les choix de l’État et anticiper les besoins de nos communautés. Soyons disponibles et collaboratifs avec les agents recenseurs », a-t-il souligné.

Pour rappel, le RGPH permet de mesurer les niveaux de fécondité, de mortalité, de migration, ainsi que l’accroissement naturel de la population. Il offre également un aperçu global des caractéristiques économiques, sociales et culturelles de la population guinéenne. Un outil indispensable pour des politiques publiques efficaces et équitables.

Aminata Camara