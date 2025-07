AGL lance sa campagne « Moving Africa Forward » pour la CAN Féminine au Maroc

Dans le cadre de son partenariat stratégique avec la Confédération Africaine de Football (CAF), Africa Global Logistics (AGL), acteur majeur de la logistique sur le continent, lance sa campagne « Moving Africa Forward » à l’occasion de la CAN Féminine qui se tient au Maroc du 5 au 26 juillet prochain.

« Moving Africa Forward » est le slogan officiel d’AGL pour les deux compétitions de football qui se tiennent au Maroc cette année : la CAN Féminine 2024 (reportée à cet été) et la CAN 2025. Il incarne l’engagement d’AGL à soutenir le football africain et plus largement, à contribuer à la transformation du continent.

En effet, AGL est convaincu que le football, tout comme la logistique, est un puissant levier de développement économique, social et d’inclusion à travers toute l’Afrique. Tous deux connectent les populations, créent des opportunités et soutiennent les économies locales.

Football et logistique : même combat pour l’inclusion des femmes

Chez AGL, l’inclusion des femmes est une priorité. Cela se traduit notamment par un accès croissant à des postes de direction. En 2024, les femmes représentaient 20% des collaborateurs d’AGL et 25% des managers. Dans un secteur du transport et de la logistique, historiquement masculin, ces chiffres témoignent d’une dynamique positive, ouvrant la voie à une nouvelle génération de jeunes femmes qui voient désormais cette industrie comme porteuse d’opportunités propices à leur épanouissement et à leur réussite.

En s’associant au football féminin, AGL fait ce parallèle entre deux univers longtemps perçus comme réservés aux hommes : la logistique et le sport. Cette campagne vient souligner la volonté d’AGL, de faire bouger les lignes et d’encourager la diversité et l’inclusion sur tous les terrains et à tous les niveaux.

« Je suis particulièrement fière de porter cette campagne « Moving Africa Forward », qui fait écho à l’engagement d’AGL en faveur de l’inclusion des femmes. C’est notre manière de dire que l’avenir du continent se construira avec les femmes, dans tous les domaines : sur le terrain comme en entreprise. Soutenir la CAN Féminine, c’est aussi l’occasion de célébrer les femmes africaines et d’investir dans une Afrique plus inclusive, plus équitable et résolument tournée vers l’avenir. » déclare Khadija Komara, Directrice de la Communication et du Mécénat chez AGL

Une campagne engagée et panafricaine

« Moving Africa Forward » est une campagne à la fois interne et externe. Elle vise à sensibiliser les collaborateurs d’AGL autour des enjeux d’inclusion et de diversité, tout en clamant haut et fort son engagement auprès de ses parties prenantes externes.

Pensée comme une initiative panafricaine, la campagne sera déployée en print et sur les réseaux sociaux, par les filiales AGL présentes dans les pays qualifiés à la CAN Féminine, avec des actions concrètes sur le terrain, notamment :

Une campagne d’affichage autour du concept de « l’effet miroir » : des visuels valorisant des femmes sportives d’AGL dans leurs deux univers

Une série de portraits : des vidéos « miroir » mettant en lumière des collaboratrices sportives d’AGL diffusées sur les réseaux sociaux. A travers leurs témoignages, elles illustrent comment ces deux

Univers (le sport et l’entreprise) peuvent devenir des leviers puissants d’émancipation pour les femmes en Afrique ;

La participation de femmes sportives d’AGL à la cérémonie d’ouverture de la CAN Féminine au Maroc, aux côtés de Philippe Labonne, Président d’AGL

Une mobilisation interne : durant toute la compétition les collaborateurs seront invités à porter un t-shirt avec des messages engagés, pour afficher leur soutien à l’inclusion des femmes.

Des initiatives de mécénat et de sponsoring, en soutien à des projets locaux en lien avec le sport et les femmes

En plaçant les femmes – et tout particulièrement celles d’AGL – au cœur de cette campagne, AGL affirme que l’inclusion n’est pas une option, mais une condition essentielle pour faire avancer l’Afrique durablement.

A propos d’Africa Global Logistics (AGL)

AGL est l’opérateur logistique de confiance en Afrique, offrant des solutions logistiques, portuaires, maritimes et ferroviaires. Avec plus de 23 000 collaborateurs présents dans 50 pays, AGL s’appuie sur son expertise développée depuis de nombreuses années, pour fournir des services sur mesure et innovants à ses clients africains et internationaux. L’ambition d’AGL est de contribuer durablement à la transformation de l’Afrique. AGL est également présent en Haïti, au Timor oriental et en Indonésie.

www.aglgroup.com

