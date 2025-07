Matam Lido : des imams menacent de boycotter l’enterrement des victimes de drogue

Dans la soirée du mardi 1er juillet 2025, un corps sans vie a été découvert sous un hangar, en bordure de mer, dans le quartier Matam Lido, à Conakry. Il s’agirait d’un jeune homme dont l’identité reste pour l’instant inconnue. Selon des informations recueillies sur les lieux, la victime aurait consommé une boisson contenant du tramadol, un puissant analgésique souvent détourné à des fins récréatives.

Interrogé, Ousmane Camara, président du conseil de quartier de Matam Lido, a expliqué les circonstances de cette macabre découverte.

« Ce matin, alors que j’étais au travail, des enfants m’ont alerté après avoir découvert un corps non identifié. Plus tard dans la soirée, j’ai de nouveau été interpellé pour un autre cas similaire. À mon arrivée, nous avons retrouvé le jeune homme allongé sous ce hangar. Pour l’instant, la cause exacte de sa mort reste inconnue. Mais il est clair que les jeunes de ce quartier sont livrés à eux-mêmes. Ils viennent régulièrement ici en bordure de mer pour consommer du chanvre indien, du Kush et autres drogues. Rien que ces derniers jours, on a enregistré près de dix cas », a-t-il expliqué.

Inquiet de la situation, Ousmane Camara a également révélé que certains religieux du quartier ont exprimé leur ras-le-bol.

« Les imams m’ont clairement fait savoir qu’ils refuseraient désormais d’enterrer les consommateurs de drogues. En tant que chef de quartier, je ne peux plus continuer à porter cette responsabilité seul », a-t-il soutenu.

Il a lancé un message fort à la jeunesse et aux familles : « La drogue détruit, elle peut provoquer l’arrêt des organes vitaux, y compris le cœur. Les jeunes doivent cesser immédiatement cette consommation dangereuse. Les parents, quant à eux, doivent s’impliquer davantage dans l’éducation et le suivi de leurs enfants ».

Après le constat, le chef de quartier a exigé que le corps soit remis à la police scientifique afin qu’une autopsie détermine les causes exactes du décès.

Aminata Camara