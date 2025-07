Fin de saison : Flamme reléguée, Hafia sauve l’honneur

Pour clore la saison sportive 2024-2025, la Ligue guinéenne de football professionnel a décidé que toutes les équipes disputent leurs matchs ce mardi, afin d’éviter toute irrégularité ou suspicion. Résultat : les pelouses ont vibré du matin au soir.

Dans le premier groupe, celui des relégables, trois affiches étaient au programme : Loubha vs Horoya, Flamme Olympique vs ASM et Foot Élite vs Wakrya AC.

Avant le coup d’envoi, la Flamme devait impérativement s’imposer tout en espérant un faux pas de ses concurrents directs : le WAC (Wakrya AC) ou le Loubha. Les Noir et Blanc ont fait le boulot à Petit Sory en s’imposant 3-0. Pendant ce temps, le champion en titre, le Horoya, s’inclinait 2-1 face au Loubha, tandis que le Wakrya déroulait face à Foot Élite (3-0), porté par un Moussa Moïse étincelant, auteur d’un doublé.

Ces résultats n’ont malheureusement pas joué en faveur de la Flamme Olympique, qui rejoint l’Académie SOAR en deuxième division.

Pour la course à l’Afrique, il a fallu attendre les matchs du soir pour départager le Hafia FC, la Renaissance FC, et potentiellement la SAG de Siguiri.

À Petit Sory, le Hafia a validé son ticket pour la Coupe de la CAF en surclassant l’Académie SOAR (déjà reléguée) sur le score de 4-1. Les buts de la Babata ont été inscrits par Mohamed Bangoura (58’, 90+3), Mohamed Diabaté (78’) et Alassane N’Diane (68’).

À Kankan, le choc de la Savane entre le Milo FC et la SAG de Siguiri n’a pas tenu ses promesses. La SAG, qui devait impérativement s’imposer et espérer des contre-performances du Hafia et de la Renaissance, a été tenue en échec (1-1). Souleymane Diaby et Saran Mamoudou Kanté ont marqué sur penalty.

La Renaissance, de son côté, s’est imposée 2-1 face à l’ASK au stade de la Mission, mais ce succès reste sans incidence sur la qualification africaine.

À Kamsar, le RCCK et le CIK ont offert un match sans enjeu qui s’est soldé sur le score de 1-1.

Conséquences finales :

Le Horoya AC termine en tête avec 55 points et se qualifie pour la Ligue des champions africaine.

Le Hafia FC représentera la Guinée en Coupe de la CAF.

L’Académie SOAR et la Flamme Olympique descendent en D2.

Classement final :

Horoya AC – 55 pts

Hafia FC – 45 pts

Renaissance FC – 43 pts

SAG – 40 pts

RCCK – 36 pts

CIK – 35 pts

Milo FC – 34 pts

Wakrya AC – 32 pts

ASK – 32 pts

ASM – 32 pts

Loubha – 31 pts

Foot Élite – 31 pts

Flamme Olympique – 30 pts

Académie SOAR – 13 pts

Classement des meilleurs buteurs :

Moussa Moïse (Wakrya AC) termine meilleur buteur avec 14 réalisations. Il est suivi de Souleymane Djaby (Milo FC) avec 12 buts.

Lonceny Camara