LOYER CHER :  l’Etat invité à prendre des dispositions

À Conakry, trouver un logement est devenu un véritable casse-tête pour les citoyens. Pour un toit, il faudra débourser des montants colossaux à cela, s’ajoute la mauvaise «foi» de certains démarcheurs et concessionnaires. Ledjely a rencontré des citoyens et certains acteurs évoluant dans l’immobilier pour en savoir plus sur ce sujet qui est devenue une préoccupation majeure.

Thierno Abdoulaye Camara, comédien de profession, accuse les démarcheurs d’être à l’origine de la cherté du loyer, « le plus souvent, les démarcheurs demandent une avance d’un an ou deux ans voire trois ans. Ils vont prendre votre argent et celui d’autres en même temps et ils comparent les prix pour montrer la maison au plus offrant »

En guise de défense, M. Tounkara, démarcheur soutient, « nous on est du côté des clients, c’est pour cela, quand les propriétaires des maisons réclament un an, on s’oppose et demande à ce qu’il laisse à trois ou six mois d’avance. Notre rôle c’est de faciliter le contact entre le concessionnaire et les locataires ».

Contrairement au premier, Ibrahima Sidibé, agent immobilier, tient plutôt pour responsable l’Etat guinéen : « l’État a complètement démissionné dans la réglementation du loyer », dit-il avant de solliciter la construction de plusieurs logements sociaux pour résoudre la problématique du loyer cher à Conakry

Aliou Nasterlin