MAISON CENTRALE : Me Salifou Béavogui plaide pour la libération de Colonel Barry, AOB et d’autres

Me Salifou Béavogui avocat de plusieurs détenus civils et militaires était ce mardi 05 octobre à la Maison centrale de Conakry pour assister à la libération des détenus graciés par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Une occasion pour lui d’inviter la junte militaire au pouvoir d’accorder les mêmes faveurs aux officiers de l’armée, le Colonel Mamadou Alpha Barry et le commandant Alpha Oumar Boffa Diallo dit (AOB).

Satisfait de la libération des détenus dont plusieurs de ses clients, Me Salifou Beavogui ne manque de remercier les nouvelles autorités du pays, « aujourd’hui, certains de mes clients qui étaient poursuivis pour plusieurs infractions ont été libérés grâce au décret de monsieur le président de la République. Dieu merci, ils sont libres et ils vont rejoindre leurs domiciles. Une fois de plus, nous remercions les autorités qui ont accepté de les faire une remise de peine » dit-il d’une part.

Cependant, il sollicite une grâce du Colonel Doumbouya pour la libération de certains officiers de l’armée comme le Commandant ‘‘AOB’’ considéré comme le cerveau de l’attaque du domicile privé de l’ex chef de l’Etat Alpha Condé, dont les faits remontent au 19 juillet 2011, « aujourd’hui, nos concitoyens réclament vivement la libération du commandant AOB, Jean Guilavogui et le Colonel Mamadou Alpha Barry. Ce n’est plus le moment de polémiquer ou de rentrer dans le judiciaire, c’est le moment de la clémence, nous demandons la clémence, nous demandons la bienfaisance, nous demandons le pardon des autorités pour que les trois puissent recouvrer leur liberté » plaide le conseil auprès du CNRD

Balla Yombouno