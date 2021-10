Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale : le colonel Balla Samoura prend fonction

Le Colonel Balla Samoura, nommé par décret mardi 12 octobre en remplacement du général Ibrahima Baldé, a pris fonction ce mercredi 13 octobre. La cérémonie de passation de service entre ces deux hommes a eu lieu au Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale, à Kaloum en présence du ministre secrétaire général de la présidence de la République, le colonel Amara Camara.

En quittant ce poste qu’il occupait depuis plus de dix ans, le général Ibrahima Baldé a mis l’occasion à profit pour évoquer son bilan et les perspectives du haut commandement de la gendarmerie. Pour lui, le colonel Mamadi Doumbouya a fait un bon choix :« …je ne cesserai de m’engager personnellement auprès du CNRD et l’ensemble des forces armées. Je tiens à vous féliciter pour la confiance placée en vous par le président de la République, président de la transition, chef de l’État, chef suprême des armées, le Colonel Mamadi Doumbouya, en vous nommant dans des hautes fonctions du Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale et Directeur de la Justice Militaire. Je remercie les officiers membres de la Gendarmerie Nationale pour toutes les bonnes collaborations et l’appui durant toutes ses années. Merci au président pour le choix porté sur la jeunesse tel que nous le voyons, je souhaite la bienvenue au colonel Balla Samoura. C’est un officier avec qui je suis de la même promotion qui a servi sous ma responsabilité de façon sincère ».

Général Ibrahima Baldé a invité « tous les militaires, officiers, sous-officiers et militaires de rang, à se mettre entièrement à la disposition du nouveau haut commandant de la Gendarmerie pour la réussite de notre mission régalienne. Je prie le Tout-puissant Allah, de nous répandre sa miséricorde sur la Gendarmerie Nationale ainsi que tous les corps armés guinéens afin qu’ils puissent accomplir toutes les missions républicaines régaliennes au service de l’État de droit à la satisfaction des autorités, des citoyens guinéens ainsi que les ressortissants des pays amis vivant sur le territoire national».

En prenant fonction, le colonel Balla Samoura a félicité son prédécesseur pour tous les efforts consentis pour l’amélioration des conditions de vie des gendarmes : « Il a été un frère à moi, ce que je suis devenu, c’est grâce à lui, je sais compter sur lui pour la bonne conduite de ma mission ».

