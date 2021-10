MINISTERE DE LA PECHE : Charlotte Daffé a pris fonction

Nommée par décret par le président de la transition le Colonel Mamady Doumbouya, la nouvelle ministre de la Pêche, de l’Aquaculture et de l’Economie maritime, Charlotte Daffé a pris fonction ce mardi 26 octobre 2021. La cérémonie qui a eu lieu dans l’enceinte dudit département a été présidée par le ministre Secrétaire général du gouvernement, Abdourahamne Sikhé Camara.

Conduisant la cérémonie protocolaire, Abdourahamne Sikhé Camara a tenu a rappelé les défis qui attendent la nouvelle ministre, « madame la ministre, vous prenez fonction dans un contexte particulier de l’histoire de notre pays avec des défis énormes à relever. Dans ce contexte, le ministère de la Pêche de l’Aquaculture et de l’Economie maritime occupe une place de choix dont vous avez la lourde charge de gérer désormais » dit le ministre Secrétaire général du gouvernement et de conclure en précisant que le plus grand défi pour la nouvelle responsable de ce département est l’amélioration des relations entre la Guinée et l’Union européenne tout en mettant un accent particulier à la lutte contre la pêche illicite et non autorisée.

Consciente des enjeux et des défis qu’elle doit surmonter, Charlotte Daffé s’est dite déterminée à assurer la tâche qui lui ait confié, « je rassure de ma loyauté et de ma détermination infaillible à gérer ce département en tenant compte des valeurs cardinales énoncées dans la Charte de la transition » lance-t-elle.

Pour finir, Charlotte Daffé, première femme à occuper ce poste, a invité ses collaborateurs du département à s’impliquer davantage pour la réussite des missions assignées à son ministère.

Balla Yombouno