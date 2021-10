MANDIANA-KOUNDJAN : les élèves des classes de 7ème étudient à même le sol 

Incroyable mais vrai, les nouveaux élèves admis en classe de 7ème au Collège de la sous-préfecture de Koundjan, dans la préfecture de Mandiana, suivent les cours à même le sol par manque de table bancs. Ces images qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux ont suscité l’indignation de plus d’un.

A Koundjan, les élèves qui ont décroché le certificat d’études primaire l’année dernière suivent les cours dans des conditions les plus précaires. Au-delà de la vétusté du bâtiment, ces nouveaux collégiens apprennent les cours par terre. Joint au téléphone, Abou Oularé, un leader d’opinion et très proche des autorités de la localité explique ce calvaire, « le gouvernement a dit aux élèves l’année dernière de ne pas envoyer les tables bancs. Ils (gouvernement ndlr) ont promis de mettre à la disposition des écoles une quantité importante de tables-bancs, chose qui n’a pas faite. Même en 2021, on s’est débrouillé pour finir l’année scolaire avec beaucoup de difficultés. Cette année, aucun banc n’est encore venu et il y a eu des admis pour le collège. On ne peut pas dire aux parents d’envoyer les tables bancs pour ne pas qu’ils pensent autrement. C’est pourquoi ces enfants sont par terre pour étudier » lâche-t-il.

« Le maire, le DSCE, le proviseur et d’autres responsables étaient en conclave ce matin. Après leur entretien, ils ont demandé à chaque élève d’envoyer une table. D’aucuns ont envoyé, mais beaucoup ne l’ont pas encore fait. Nous espérons qu’ils le feront rapidement et les bancs qui sont gâtés seront réparés aussi » explique cet autre interlocuteur.

Pour l’heure, le directeur sous-préfectoral de l’éducation s’est abstenu de toutes communications au micro de notre reporter.

Michel Yaradouno, Kankan pour ledjely.com