Paqueta, Payet, Savanier… Les artistes de la Ligue 1 face à l’ogre parisien

Cette année, la Ligue 1 n’a jamais aussi bien porté son nom de la Ligue des Talents. En effet, depuis le début de la saison, des joueurs tirent clairement leur épingle du jeu en tant que meilleurs joueurs du championnat, en plus du Paris Saint-Germain, leader avec une équipe composée de stars interplanétaires…

Fini le temps où la Ligue 1 était moquée, par les journalistes, les suiveurs et les supporters. En effet, depuis le début de la saison, le spectacle est clairement au rendez-vous du côté de l’hexagone grâce à des équipes joueuses et surtout des joueurs en très grande forme. Alors que la moyenne de buts est presque à 3 par matchs, les beaux gestes et les beaux buts sont bien présents pour le plus grand bonheur du public, de retour dans les stades. Certes, de gros incidents ont eu lieu en tribunes un peu partout, mais la principale attraction reste les footballeurs et ils le rendent très bien.

À Lyon par exemple, il y a probablement le meilleur joueur de Ligue 1 sur ce début de saison. En effet, si Peter Bosz peine encore à installer tous ses principes de jeu dans son équipe, le coach hollandais peut compter sur l’incroyable Lucas Paqueta. Intenable, propre techniquement et très créatif, le milieu offensif brésilien roule sur ses adversaires à chacune de ses apparitions. Logiquement, l’OL fait partie des favoris pour le podium selon les paris foot mais le club rhodanien devra faire des réglages pour avoir plus de solidité.

Du côté de l’Olympique de Marseille, le fantasque Jorge Sampaoli fait des merveilles. Alors qu’il a pris une équipe à la dérive au mois de février, le coach argentin a imposé ses idées et son système hybride en 3-3-3-1 du côté du Vélodrome. Comme Bosz à Lyon, le technicien peut compter sur un joueur exceptionnel depuis le coup d’envoi de la saison : Dimitri Payet. Le milieu offensif est de retour à un excellent niveau et porte les siens depuis le début de l’année. Dans le même registre, même si l’équipe est beaucoup moins forte, on peut nommer Téji Savanier à Montpellier. Véritable artiste, le gitan de la Cité Gély brille au Stade de la Mosson et enchaine les masterclass face aux adversaires de L1. Dernièrement, il a dominé le RC Lens à lui tout seul ou presque, notamment face à Seko Fofana, l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1.

Et le PSG dans tout ça ? Si le club de la capitale est largement en tête, les Parisiens sont loin d’être brillants. Pire, les Franciliens peuvent compter sur Kylian Mbappé, très bon, qui est en quelques sortes l’arbre qui cache la forêt. Car à côté, Lionel Messi, arrivé cet été, et Neymar sont loin d’être performants. Le PSG est évidemment le favori au titre, surtout après la perte du titre l’an passé au profit du LOSC, mais Mauricio Pochettino va devoir trouver la bonne recette pour retrouver une vraie domination territoriale. Il est toutefois clair que la Ligue 1 est l’un des championnats à suivre avec attention cette saison pour voir du spectacle, bien loin devant la Liga par exemple !