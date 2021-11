KANKAN : une fille de seize ans violée au quartier Météo

Dans la nuit du jeudi à ce vendredi 26 novembre 2021, une fille de seize ans a été violée par un inconnu au quartier Météo dans la commune urbaine Kankan. La victime est une couturière de profession.

C’est quand elle est partie chercher de l’eau dans un endroit isolé, au quartier Météo que son bourreau se serait jeté sur elle. Le viol été confirmé par un médecin de l’hôpital régional de Kankan.

Interrogé, le commissaire Salahadine Diallo, chef antenne régionale de l’OPROGEM revient sur les faits : « On a été informé par l’action sociale et comme d’habitude, on s’est rendu sur les lieux. Nous sommes sur les enquêtes et le hic est que la victime ne connaît pas le bourreau et ni un signe particulier. On fera tout pour mettre main sur lui et une fois arrêté, nous lui mettrons à la disposition de la justice ».

En attendant que les agents de sécurité mettent mains sur le bourreau, la victime a du mal à supporter les traumatismes subis.

Ce nouveau cas de viol intervient alors que le pays pleure encore le décès de M’Mah Sylla.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com