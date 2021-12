SIGUIRI : un éboulement fait cinq morts et six blessés à Séké- Sala

Cinq jeunes orpailleurs ont perdu la vie dans l’éboulement d’une mine dans le district de Séké- Sala, commune rurale de Doko dans la préfecture de Siguiri. Le drame s’est produit dans la soirée du 13 décembre 2021.

Selon nos informations, l’éboulement de cette mine artisanale dénommée « KRAKRAFÉ » a fait onze victimes dont cinq morts et six blessés graves. Parmi les victimes : Siaka Camara, originaire de Kérouané et Amadou Oury Sow venu de Dabola. Leurs corps ont été rapatriés dans leurs préfectures, les autres corps ont été inhumés.

Il y a moins de deux semaines, un autre cas d’éboulement avait été enregistré dans la même sous-préfecture. Il avait fait quatre morts et plusieurs blessés. Selon plusieurs citoyens, le laxisme dans le contrôle des sites miniers pourrait expliquer ces multiples éboulements qui font des victimes dans les zones d’exploitation artisanale de l’or.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com