BAADIKO EN COLERE : « Le CNRD a craché sur la tombe des milliers de victimes »

Dans un décret rendu public dans la soirée d’hier jeudi, le Colonel Mamadi Doumbouya à la tête de la transition guinéenne a pris la décision de rebaptiser l’aéroport de Conakry-Gbessia, ’‘Aéroport International Ahmed Sékou Touré’’. Cette décision est sans doute la plus controversée des actes posés jusque-là par le CNRD. Interrogé par Ledjely.com, Mamadou Baadiko Bah, leader de l’Union des Forces Républicaines, estime qu’il s’agit-là d’un déshonneur à l’endroit des familles des victimes sous la première République. (Extrait).

Fortement indigné par cette dernière, Baadiko Bah aussi cru dans ses propos se lâche, « le CNRD a jugé, tranché et crache sur la tombe des milliers de victimes de la première république. A cette époque on a eu le déshonneur d’avoir les geôles les plus barbares, les plus inhumaines du monde. On n’a pas dit qu’il faut rejeter l’histoire, mais il faut que ce soit dans la vérité, la justice et la réconciliation et cela est incontournable. Il n’y a aucune raison qu’on réhabilite un criminel et qu’on ne fasse pas la même chose que lui. C’est une approbation de ses actes, et cela est une décision à l’encontre de toute la conscience du pays ».

Ibrahima Kindi