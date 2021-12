L’atelier de dissémination de l’étude de base sur le nexus Migration environnement et changement climatique (MECC) a été lancé ce vendredi 17 décembre à Conakry. L’initiative est de l’Organisation internationale des migrations (OIM) en collaboration avec le ministère de l’Environnement et du Développement durable. Elle s’inscrit dans le cadre de la vulgarisation des informations d’une étude de base sur la migration environnementale et le changement climatique.

La cérémonie a été présidée par la secrétaire générale du ministère de l’Environnement et du Développement durable, Safiatou Diallo.

Cet atelier permet d’informer les partenaires nationaux et les partenaires techniques au développement de l’existence d’une étude de base analytique sur le lien entre la Migration environnement et changement climatique en Guinée (MECC), mais aussi échanger sur les nouvelles stratégies d’interventions et de financement de la thématique pour les nouvelles perspectives. Il sera également question de partager les informations et les recommandations de l’étude du nexus migration, environnement et changement climatique, discuter sur les recommandations pertinentes de l’étude à l’endroit des différents acteurs gouvernementaux, bailleurs de fonds et activistes de la société civile, et cartographier les parties prenantes susceptibles d’être intéressées par la lutte contre le changement climatique en Guinée.

Lamine Habibatoulaye Bachard, chargé du projet, s’exprimant au nom de la cheffe de mission de l’OIM en Guinée, a indiqué que ce projet intitulé “Renforcement de la résilience des communautés touchées par le changement climatique et de la dégradation de l’environnement en République en Guinée”, financé par le Fonds de développement de l’OIM (IDF) souligne l’engagement de l’agence onusienne en charge des affaires migratoires à accompagner le gouvernement guinéen à apporter une réponse efficace et durable à la question de la migration environnementale ainsi qu’au renforcement de la résilience et d’adaptation des communautés face au changement climatique. « Ce projet novateur vise à améliorer les connaissances et capacités des autorités guinéennes, pour assurer la gestion efficace et efficiente des migrations induites par les facteurs environnementaux en tenant comptent des solutions de substance durable », a-t-il ajouté.

Présent à la cérémonie de lancement de cet atelier, l’ambassadeur de la Grande-Bretagne en Guinée, S.E.M David McIlroy, a réitéré l’engagement de son pays à soutenir la Guinée dans le cadre de la lutte contre migration environnementale et le changement climatique.

Selon la secrétaire générale du ministère de l’Environnement et du Développement durable, Safiatou Diallo, cette étude « a mis en lumière les impacts sur les dynamiques migratoires ». « Elle a fait des recommandations contextuelles et opérationnelles pour l’ensemble des acteurs et partenaires afin de mieux gérer les questions relatives au nexus migration environnement et changement climatique en Guinée (MECC) », a-t-elle souligné.

A l’issue des travaux, plusieurs résultats sont attendus. Il s’agit notamment d’une meilleure connaissance par les participants de la vision de l’OIM dans le cadre de la prévention de la migration environnementale.

Balla Yombouno