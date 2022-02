COVID-19 : Plan International clôture son projet de renforcement des communautés dans la réponse et au relèvement

Après 18 mois d’exécution sur financement de l’Union Européenne, le projet de ‘‘Renforcement des communautés dans la réponse et au relèvement au Covid-19’’ de Plan-International (Guinée) a pris fin ce lundi 28 février 2022. A cette occasion, Plan-Guinée a organisé une cérémonie de clôture dudit projet qui a eu lieu dans la préfecture de Coyah. L’évènement a mobilisé des responsables de l’institution et des administrateurs locaux, des bénéficiaires du projet et une délégation de l’Union Européenne, entre autres.

Durant sa mise en œuvre, le projet de ‘‘Renforcement des communautés dans la réponse et au relèvement au Covid-19’’ a permis d’accompagner 900 ménages vulnérables dans les zones de Coyah, Dubréka et Forécariah pour que ces derniers puissent faire face aux besoins de leurs familles et de leurs enfants.

Pour Michel Kamano, directeur pays adjoint de Plan International Guinée, son institution accorde du prix pour l’amélioration des conditions de vie des communautés. Par la même occasion, il revient sur les résultats obtenus lors de ce projet, « dans la mise en œuvre de ce projet, trois résultats ont été obtenus. Les capacités des acteurs locaux ont été renforcées pour le soutien des ménages et producteurs locaux pour renforcer la résilience communautaire ; les capacités des producteurs et des petits exploitants ont été renforcées pour mieux produire et commercialiser leurs productions et les ménages vulnérables ont eu des revenus améliorés pour pouvoir prendre en charge les besoins des enfants. Ce projet a permis de toucher 30 communes urbaines de Kindia, Mamou, Faranah, Kanakn et N’Zérékoré » a expliqué Michel Kamano.

En termes de formations, ce sont 525 producteurs et petits exploitants qui ont été formés en technique culturale. Les capacités de 97 autres acteurs locaux ont été renforcées en technique de production, de conservation, de transformation et de commercialisation des produits.

Mamaîssata Camara, évoluant dans la culture maraichère et bénéficiaire du projet, exprime les avantages obtenus durant ces 18 mois écoulés, « grâce à Plan International, nous avons acquis de nouvelles techniques culturales. Avec ce projet on ne se rendait plus sur le marché pour écouler nos produits parce que Plan International rachetait toute notre production. Avec leurs accompagnements, nous avons eu des motoculteurs, des motopompes pour mieux faire nos travaux dans les champs (…) » dit-elle toute joyeuse

Dans son discours, Mamadou Telly Bah, de l’Union Européenne, bailleur du projet espère que les différents acquis seront mis à profit de façon durable pour la postérité dans la riposte vis-à-vis au Covid-19. Par ailleurs, il note également, « l’Union Européenne a mobilisé plus de 46 millions d’euros dans le cadre de la riposte au Covid-19 en Guinée, ce qui fait d’elle le plus grand bailleur dans cette lutte engagée depuis le mois de mars 2020 ».

Après un an six mois de mise en œuvre, Plan International, l’Union et l’ensemble des acteurs impliqués dans ledit projet se sont séparés sur fond de satisfaction.

Ibrahima Kindi