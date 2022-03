Dr Ousmane Kaba n’est pas d’accord qu’on dise que c’est le colonel Mamadi Doumbouya qui a offert les 100 000 $ aux Guinéens d’Ukraine

Vendredi dernier, Dr Morissanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger, a annoncé que le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, a offert 100 000 $ aux Guinéens coincés dans la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Une sortie qui a suscité beaucoup de réactions au sein de l’opinion publique, notamment de par sa forme. Dr Ousmane Kaba, président du Pades, est de ceux qui ne partagent pas cette manière de communication.

Invité le lendemain dans Mirador, une émission diffusée sur les antennes de FIM FM, le président du Pades, a estimé qu’il est tout à fait normal que le ministère des Affaires étrangères et le gouvernement guinéen, dans leur rôle de venir en aide aux Guinéens, puissent prendre une telle initiative. Mais l’ancien ministre de l’Économie, des Finances et du Plan sous la présidence du général Lansana Conté ne partage pas la façon dont cette annonce a été faite. « Il faudrait que notre langage évolue et qu’on essaie de ne plus attribuer à des personnes physiques de tels gestes. C’est une évolution naturelle d’un politique. À un moment donné il faudrait arrêter de tout personnaliser, et de dire que le gouvernement a travaillé et voilà ce qu’il a fait. C’est le pays qui le fait. Pour les Guinéens de l’extérieur, ce qui est tout à fait naturel, je pense que ça ne mérite pas toutes ces discussions. Bien sûr que le président de la transition peut avoir pris l’initiative mais c’est l’argent de la Guinée », a rappelé Dr Ousmane Kaba.

Aliou Nasterlin