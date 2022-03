JOURNÉE DE MANIF A KANKAN : les élèves maîtres aussi entrent dans la danse

La ville de Kankan a été agitée par des séries de manifestations ce lundi 7 mars 2022. Après celle des enseignants contractuels qui s’est soldée par deux blessés légers, le débrayage se poursuit à l’Ecole normale des instituteurs (ENI). Les élèves maitres en formation au sein de cet établissement ont boudé les salles de classes pour réclamer le paiement de leurs pécules.

C’est la deuxième manifestation de cette journée au sein du secteur éducatif dans la capitale de la Haute-Guinée. Selon Franco Gamy, président du comité de coordination des élèves, les responsables en charge de l’éducation au niveau de la ville de Kankan ont trois jours pour satisfaire leur revendication, « on ne veut pas perturber les cours, mais qu’ils voient nos souffrances. Chaque année, il faut qu’on fasse des manifestations pour être en possession de nos pécules. On a décidé au niveau national d’arrêter les cours et les stages pendant trois jours à partir de ce lundi. Après ce délai, nous passerons à la vitesse supérieure (…) » a-t-il confié.

Venu rencontrer les manifestants, le gouverneur de région, le Général à la retraite Aboubacar Sidiki Diakité a tenté de dissuader les élèves maîtres, « maintenant c’est le CNRD qui est au pouvoir et ce ne sont plus les grèves qui vont résoudre les problèmes, nous ne sommes plus à ce stade. Un moment passé, certaines personnes avaient pour philosophie d’organiser les mouvements pour que les problèmes soient résolus, on a dépassé ce temps. On comprend leurs revendications et ont sait qu’ils confrontés à plusieurs problèmes. C’est un problème de finance aujourd’hui avec le CNRD et cela ne se résout pas en un clin d’œil » s’adresse-t-il aux manifestants d’un ton dur.

Ces élèves maitres réclament le paiement des pécules du trimestre écoulé.

Affaire à suivre.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com