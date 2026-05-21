Stade GLC de Nongo fermé : les concerts de DjelyKaba Bintou et Takana Zion menacés ?

Les stades du 28 Septembre et Général Lansana Conté de Nongo sont désormais fermés à toute activité jusqu’à nouvel ordre. La décision émane d’un communiqué officiel du ministère de la Jeunesse et des Sports, dans le cadre des travaux de rénovation et de mise à niveau des infrastructures sportives.

Une annonce qui tombe à un moment particulièrement délicat, alors que deux grands rendez-vous musicaux étaient déjà programmés dans ces enceintes mythiques. Il s’agit notamment des concerts de DjelyKaba Bintou et de Takana Zion, tous deux très attendus par leurs nombreux fans.

Selon les informations disponibles, DjelyKaba Bintou devait investir la scène du stade Général Lansana Conté de Nongo le 5 décembre 2026, un concert annoncé comme l’un des plus grands moments de sa carrière. De son côté, Takana Zion préparait également un grand spectacle dans la même enceinte, prévu pour le 2 octobre 2026.

Mais ces ambitions se heurtent désormais à une décision administrative sans appel.

Dans son communiqué, le ministère de la Jeunesse et des Sports est catégorique : «l’organisation de toute manifestation ou activité aux stades du 28 Septembre et Général Lansana Conté de Nongo est suspendue jusqu’à nouvel ordre ». Le texte précise également qu’« aucune activité sportive, culturelle, institutionnelle ou autre manifestation publique ne sera autorisée dans ces enceintes durant cette période d’exécution des travaux ».

Face à cette situation, de nombreux observateurs et fans espèrent que cette fermeture restera temporaire. L’espoir demeure de voir ces infrastructures rapidement réhabilitées et rouvertes, afin de retrouver leur rôle central de grands espaces de rassemblement, aussi bien sportifs que culturels.