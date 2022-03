CRIEF : le dossier Paul Moussa Diawara ancien DG de l’OGP transféré ce lundi

‘‘Poursuivis pour des faits présumés de détournement des deniers publics et complicité’’, les dossiers de Paul Moussa Diawara ancien directeur de l’Office guinéenne de publicité (OGP) et son ancien DAAF, Inza Bayo seront transmis dès ce lundi au procureur spécial de la Cour de répressions des infractions économiques et financières (CRIEF) pour jugement être rendu devant la chambre des affaires. Le parquet de Conakry a fait l’annonce ce lundi 7 mars 2022 à l’occasion d’une rencontre avec des journalistes.

« Ces dossiers vont dès aujourd’hui être transférés au niveau de la CRIEF pour jugement » dit Alphonse Charles Wright, procureur près la Cour d’Appel.

Par la même occasion, d’autres dossiers ont été également mentionnés par Alphonse Charles Wright, il s’agit de celui de Sékou Camara, ancien Directeur général de l’Office Guinéen des chargeurs et celui de Mamadou Saliou Barry ancien agent comptable, poursuivis pour les mêmes faits.

Aux termes de la rencontre, le procureur près de la Cour d’Appel de Conakry a fait savoir que d’autres dossiers seront portés à la connaissance de l’opinion.

A rappelé que sous le régime Alpha Condé, Paul Moussa Diawara, ancien allié du régime déchu avait été reconnu coupable de détournement de deniers publics par la justice et avait écopé de 5 ans d’emprisonnement ferme et au remboursement de trente neuf milliards détournés qui faisait l’objet de la poursuite.

Il a été relâché après trois de détention.

Ibrahima Kindi