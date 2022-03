Colonel Mamadi Doumbouya tranche : « la femme ne doit plus être battue ou violée… »

Les femmes de Guinée ont célébré ce mardi 08 mars la journée internationale des droits des femmes à l’esplanade du palais du peuple. En présidant la cérémonie, le président de la transition a indiqué que le respect des droits des femmes est désormais un impératif. « …mention spéciale à celles qui sont présentement en opération à travers le monde. Je parlais de sacrifices tantôt déjà faits, mais il y a bien d’autres à faire. La femme ne doit plus être marginalisée à cause de sa féminité, la femme ne doit plus être battue et surtout la femme ne doit plus être violée, la femme ne doit plus être mutilée, la femme plus que quiconque mérite l’éducation et le respect. La femme est ce que nous avons de plus chère au monde… ».

Balla Yombouno