Depuis quelques jours, les bisbilles au sein de l’ancien parti au pouvoir deviennent de plus en plus visibles. Outre le Bureau politique national et la jeunesse du parti qui peinent à parler d’une seule voix après, le choix de l’ancien premier ministre comme président du comité exécutif provisoire divise. La crise gagne du terrain à l’intérieur du pays aussi. Au sein de coordination de la Haute-Guinée, le choix de Dr Ibrahima Kassory Fofana n’est pas du goût de tous les membres de cette coordination.

Si les membres de la coordination régionale de la Haute-Guinée comme Taliby Dabo et autres anonymes demandent à ce que les principes et statuts du parti soient respectés avant de choisir un président provisoire, Elhadj Sory Sanoh, ancien préfet de N’Zérekoré et de Kérouané et président du comité régional de crise pense autrement. « C’est une interprétation quant à parler du remplacement du président Alpha Condé à la présidence du RPG/Arc-en-ciel. Tant qu’il vit, il va demeurer président du parti. Il y a une structure qui a été mise en place afin que le parti sorte de sa chute après le coup d’État. En Haute-Guinée, il y a certes des gens qui s’expriment un peu partout, mais Taliby Dabo veut faire du spectaculaire. Il ne peut rester longtemps à Conakry et après venir prendre la parole sans échanger avec la coordination. Ce n’est pas un individu qui va engager le parti. On a dit depuis longtemps qu’on n’a pas de préférence parmi les potentiels candidats. Celui que le président Alpha Condé nous montrera sera notre choix et nous estimons que ces ténors du parti ne peuvent pas nous mentir sur la désignation de Kassory Fofana », a-t-il déclaré.

A la question de savoir si la coordination régionale de la Haute-Guinée est aussi divisée sur la désignation de l’ancien Premier ministre, M. Sanoh a confié que l’intervention de Taliby Dabo dans les médias a mis le doute, le désarroi, le suspens et créé des soucis aux niveaux des militants. « On vient de le rencontrer pour lui dire que c’est lui qui tente de désorienter nos militants. Car la vérité est que notre parti traverse un sale temps ces derniers mois. On lui a dit que le respect dans le parti voudrait qu’avant toute prise de parole, qu’on obéisse aux principes du RPG/Arc-en-ciel. En principe, la coordination se porte très bien et ce n’est pas un individu qui va nous désorienter de nos objectifs », a assuré haut cadre de l’ancien part au pouvoir dans la région de la Haute-Guinée.

Réaction de Taliby Dabo

Réagissant dans une émission du talk-show chez nos confrères d’Espace Kankan, Taliby Dabo a précisé : « Je ne suis pas contre la personne de Dr Ibrahima Kassory Fofana. Mais que la désignation se fasse sur le respect du statut et règlements du parti. Dire que le président Alpha Condé a parlé avec quelqu’un avant la désignation de Kassory Fofana est une manière de nous mettre en mal avec le CNRD qui a facilité son déplacement à l’étranger ».

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com