Urgent : Kassory Fofana et plusieurs de ses ministres déférés devant la CRIEF

La situation a évolué à la direction des investigations judiciaires ce mercredi 6 avril 2022. Les anciens dignitaires du régime déchu en audition depuis lundi ont été déférés à la cour de répression des infractions économiques et financières.

Après quelques jours d’audition à la Direction Centrale des Investigations Judiciaires de la Gendarmerie Nationale, l’ancien premier ministre guinéen Dr Ibrahima Kassory Fofana, et plusieurs anciens ministres viennent d’être déférés devant la cour de répression et des crimes économiques.

Des militants mobilisés sur place crient à l’injustice et à « l’arbitraire » et exigent leur libération pure et simple.

Balla Yombouno