DIXINN : Guillaume Hawing justifie la construction de l’école primaire ultra-moderne

Le président de la Transition y était attendu. Mais finalement, c’est le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation (MEPU-A) qui a présidé la cérémonie de pose de la première pierre de l’école primaire sur le site de l’ancienne demeure de Cellou Dalein Diallo. Occasion que Guillaume Hawing a mise à profit pour justifier la décision des autorités.

De manière globale, a tenu à noter le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, « la question des infrastructures et d’équipements scolaires, fait partie des défis majeurs auxquels notre système éducatif est confronté. Ce qui prive plus de 2 millions d’enfants en âge scolaire de leur droit à l’éducation, selon le diagnostic du système éducatif national (RESEN 2019) ». Il s’en suit, selon lui, que le colonel Mamadi Doumbouya est engagé et déterminer à doter le système éducatif d’infrastructures et d’équipements scolaires de qualité.

C’est que rappelle Guillaume Hawing : « A la suite de ma communication sur l’état des lieux des infrastructures et équipements scolaires en conseil des ministres à la date du 17 mars dernier, le président de la Transition a donné des instructions fermes au gouvernement d’élaborer un programme d’urgence de construction et d’équipement de nouvelles écoles dont la première phase de cette initiative concerne un projet de réalisation de 1000 salles de classes, à travers tout le pays ».

Mais précisément, pour ce qui est du choix de la commune de Dixinn et peut-être même du site de l’ancienne maison de Cellou Dalein Diallo, le ministre le justifie comme suit : « La construction d’une école dans une commuté est un acte majeur pour l’avenir des enfants de ladite communauté. L’étape de la commune de Dixinn constitue le point de départ de ce vaste programme. (…) L’implantation de cette école dans ce quartier vient mettre fin à la souffrance de nombreux enfants et parent d’élèves contraints de parcourir de longues distances pour recevoir les cours ou de s’inscrire dans un établissement d’enseignement privé, souvent très cher. (Et) qui cause une énorme charge pour certaines familles. Il est important de préciser qu’à Dixinn, sur 96 écoles primaires, seulement 17 sont publiques pour un effectif de 15 121 élèves contre 18971 aux privés ».

Asmaou Diallo