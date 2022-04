SYLI NATIONAL : Lappé Bangoura aussi dépose sa candidature

Après Kaba Diawara, c’était au tour de l’ancien coach du Horoya AC et du Syli, Kanfory Lappé Bangoura de déposer son dossier de candidature pour le poste de sélectionneur du Syli national de Guinée. Accompagné de quelques proches, il a formellement déposé son dossier dans la matinée de ce vendredi 15 avril 2022. Selon lui, il a une formation appropriée et la compétence nécessaire pour diriger l’équipe guinéenne.

Il se dit l’homme idéal pour le Syli national. Au nombre de ses atouts, il énumère sa « rigueur » et sa « connaissance du football guinéen pour avoir entrainé plusieurs clubs ici et conduit le Syli National local à plusieurs CHAN dont le dernier au Cameroun, où on était en demi-finale ». Evoquant son bilan lors de son précédent passage à la tête de l’équipe guinéenne, il déclare : « C’est vrai j’ai fait de bonnes choses et de moins bonnes choses quand j’étais avec l’équipe ». Mais en définitive, Kanfory Lappé Bangoura « ne pense pas qu’il y ait un technicien guinéen plus compétent et plus patriote que (lui) ».

Si des observateurs relèvent que son bilan à la tête de l’équipe A n’est pas particulièrement élogieux, il leur répond avec cette interrogation : « Quel est le technicien guinéen qui a qualifié la Guinée en coupe du monde » ? En attendant, lui-même préfère retenir qu’en son temps, l’équipe guinéenne avait battu la Côte d’Ivoire à Bouaké mais aussi l’Algérie.

Et si jamais le choix des dirigeants du CONOR venaient à se porter sur lui, il promet de faire une « bonne symbiose entre les joueurs locaux et expatriés ».

Il faut noter que Kanfory Lappé Bangoura compte 12 matches dirigés à la tête du Syli pour 7 défaites, 4 victoires et 1 nul. La fin du dépôt des dossiers de candidature est fixée ce vendredi à 16h30 GMT.

Elisabeth Zézé Guilavogui