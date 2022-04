MAMOUDOU NAGNALEN : « les prix des engrais ont triplé »

Le ministre de l’Agriculture et de l’Elevage a animé une conférence de presse ce vendredi, 15 avril 2022. Cette rencontre avec les hommes de médias était axée sur la situation alimentaire dans le monde avec notamment la guerre en Ukraine. Justement, ce conflit, à en croire Mamoudou Nagnalen Barry, n’es pas conséquences sur les agriculteurs guinéens, à travers en particulier la flambée des prix des engrais qu’il a entrainée.

Le lien entre la guerre russo-ukrainienne et la hausse du prix des engrais réside dans le fait que « l’engrais est produit à partir des matières premières qui proviennent essentiellement de la Russie », selon le ministre de l’Agriculture. Or, poursuit-il : « Déjà, le coût de l’engrais avait augmenté de 50% environ à cause de la COVID-19 ». Et « avec la crise en Ukraine, les prix ont doublé voire triplé et c’est devenu un problème mondial jusqu’à ce que souvent même quand vous avez l’argent pour payer le triple, vous ne trouverez pas l’engrais sur le marché mondial », explique le ministre Mamoudou Nagnalen Barry.

Mais le ministre assure que les conséquences pourraient être maîtrisées. « On a déjà un stock important dont la distribution (vente) a commencé », annonce-t-il.

Indépendamment de la gestion de ce défi de circonstance, le chef du département de l’agriculture a promis que son département accompagnerait les initiatives allant dans le sens de la promotion de l’agriculture. « Il y a un fonds de développement agricole qui a été créé il y a deux ans, qui n’était pas tout à fait opérationnel et qui n’a jamais eu de ressource budgétaires pour faire son travail. Le président de la transition a décidé d’apporter le maximum d’appui à ce fonds-là…et c’est déjà ouvert à tous les Guinéens », dit le ministre.

N’Famoussa Siby