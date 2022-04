Chronogramme de la transition : la CORED donne sa position

La CORED, coalition politique dirigée par Mamadou Sylla, a tenu une réunion extraordinaire ce lundi 18 avril 2022 à Conakry. L’objectif de cette rencontre était de statuer sur le courrier du ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation demandant à la coalition de donner un chronogramme pour la transition en cours.

Dans son courrier réponse, la CORED soutient avoir déposé déjà « un mémorandum de propositions dans le sens de la détermination de la durée et du chronogramme de la transition. L’objectif était d’obtenir votre réaction à ces propositions pour permettre la mise en place effective d’un véritable cadre permanent de dialogue politique », peut-on lire.

Plus loin, la CORED, après avoir pris connaissance du courrier du ministre de l’administration recommande la prise en compte “du document de propositions des activités et ses étapes pour un retour à l’ordre constitutionnel. Nous voulons qu’il soit soumis à ce cadre de dialogue dont nous réclamons la mise en œuvre en vue de la détermination consensuel du contenu, du délai et du chronogramme des activités de la transition », souligne la coalition.

N’Famoussa Siby