MOSQUÉE FAYÇAL : immersion dans le chantier de rénovation où les travaux sont “exécutés à 90%”

Les travaux de rénovation de la Mosquée Fayçal, la plus grande de Conakry, avancent à pas de géant ! Notre curiosité sur l’évolution des travaux engagés pour la rénovation de cet édifice à l’approche des périodes de grandes pluies a été levée suite à une visite guidée sur le chantier par l’entreprise en charge des travaux, ce mercredi 20 avril 2022.

Cette visite guidée pour Ledjely.com à Fayçal a commencé par l’extérieur du bâtiment principal. À ce niveau, certains ouvriers s’activent pour la finalisation des parkings distincts (motos et autos) et d’autres s’attaquent aux murs pour le renouvellement de la peinture. « Nous sommes entrain de refaire encore la peinture, comme ça fait un moment qu’on ne travaillait pas. La peinture qui est là est envahie par la poussière, donc il faut encore reprendre à zéro », dit Alimou Bah, l’ingénieur qui supervise les travaux de rénovation de la grande mosquée Fayçal et notre guide.

Parallèlement, les travaux de terrassement sont déjà à terme pour l’aménagement de l’espace prévu pour mettre les gazons. « Les gens qui vont faire les gazons vont venir, ils ont commencé à envoyer les terreaux. Un aire de jeu pour les personnes âgées est aussi là. Il faut permettre à nos imams et à d’autres personnes de faire des mouvements », ajoute-t-il.

À l’intérieur de la mosquée Fayçal

L’édifice change de visage ! A l’intérieur, tout ce qui est lustre est entrain d’être monté. « Il reste maintenant les lustres des cinq dômes. Le dôme central, on a déjà placé le lustre. Il reste maintenant les quatre autres. Donc, il y a des travaux de finition que nous sommes entrain de terminer. Je pense que dans deux semaines on pourra terminer tout ça et s’occuper à d’autres choses : on va procéder à la mise en place des portes et les nettoyer proprement. Tout ce qui est à corriger en électricité, partout, on va le faire. Et, on va essayer d’étaler maintenant les tapis afin que l’on puisse mettre les climatiseurs comme promis. La sonorisation, le minbar, on va les installer également. Après tout ça on va fermer hermétiquement pour voir si la climatisation peut tenir l’espace qui est là. Le bâtiment, c’est à peu près 1 hectare. Là, on saura s’il va falloir rajouter d’autres climes ou les diminuer. Nous avons un planning. Même la nuit nous sommes programmés pour travailler afin terminer à temps. Nous voulons libérer d’abord totalement l’intérieur de la mosquée », précise Alimou Bah, notre guide.

Un œil sur la toiture de la mosquée

Il n’est un secret pour personne que le toit de la mosquée Fayçal était totalement devenue une passoire. « La base de ce projet, c’est la toiture ! Avec sa sortie d’eau, beaucoup de fois il fallait trouver une solution afin de pouvoir atténuer le problème. Mais désormais, on a trouvé la solution, la meilleure : on a changé les dômes. On a mis d’autres couvertures tout à fait en or. On ne verra plus de l’eau dans la mosquée, parce que nous sommes entrain de couvrir tout en tôle. Nous avons fait un traitement du sol qui empêche l’eau de traverser. Il n’y aura plus une seule goutte d’eau à l’intérieur de la mosquée », martèle un ingénieur de la société Youla et Frères.

Dans la rénovation de la mosquée, Fayçal l’électricité n’a pas été laissée de côté. Selon notre guide, « il y a beaucoup de gainages qui sont ancrés dans le béton. Donc, nous avons préféré faire une autre installation industrielle en isolant l’ancienne ».

Des difficultés de financement du projet

« Avant, on avait des difficultés de financement, le gouvernement actuel nous a beaucoup aidés. Premièrement, à l’arrivée du président colonel Mamadi Doumbouya, beaucoup de nos conteneurs qui étaient bloqués ont été libérés. Et dans ces conteneurs, il y avait beaucoup de chose, tels que les tapis, les portes en bois… Heureusement, à l’heure actuelle, tout est là. Et le gouvernement nous a aidé aussi à préfinancer en attendant que les Arabes ne se décident pour financer. L’argent que nous avons reçu, nous sommes contrôlés encore par le même gouvernement par le canal du ministère l’Urbanisme et de l’Habitat qui passe, y compris le bureau qui est Arias, chaque jour », indique le superviseur des travaux de rénovation de Fayçal.

Après la rénovation, cet édifice comptera 42 toilettes pour hommes, 22 toilettes pour femmes et 2 pour les personnes à mobilité réduite opérationnelles. Des robinets pour faire les ablutions sont aussi installés.

Officiellement lancés en janvier 2020 et conduits par l’entreprise de construction Youla et Frères, ces travaux sont exécutés de nos jours à 90%, selon leur superviseur. La mosquée Fayçal sera très bientôt prête à accueillir de nouveau les fidèles musulmans.

N’Famoussa Siby