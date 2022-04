RÉCUPÉRATION DES DOMAINES DE L’ÉTAT : les autorités rassurent sur la démarche

C’est le sujet qui occupe l’actualité ces dernières vingt-quatre heures dans la ville de Kankan. La récupération des domaines bâti et non bâti de l’État est dans toutes les lèvres depuis la sortie fracassante du gouverneur de la région. Au vu des multiples réactions des réactions et craintes des citoyens, le premier responsable de l’Urbanisme de Kankan a rassuré les populations quant au respect des règles établies.

Les craintes des populations de Kankan sur le sujet de la récupération des domaines bâti et non bâti de l’État deviennent de plus en plus grandissantes. Réagissant à cette préoccupation Fodé Kaba Dounoh, le directeur régional de l’Urbanisme, a fait une mise au point. « Les domaines sont bradés par des tierces personnes. Le moment est venu pour rendre à l’État ce qui lui appartient. On ne le fait pas parce que l’action est orientée contre quelqu’un ! L’action n’est orientée contre personne ! Elle est faite pour que la génération future puisse profiter de la chose publique. Nous demandons à la population de soutenir cette action. Malgré les insuffisances de nos services en terme d’archivage, nous ferons ce qui ressort de la compétence des services techniques et l’appui de ceux qui ont vécu les indépendances pourront nous appuyer dans le processus. On va examiner au cas par cas dans le strict respect des lois de la République. Mais s’il se trouve qu’un domaine appartient à l’État, il va être récupéré sans état d’âme. On a été instruit comme telle et ça sera fait comme telle. Ce n’est ni pour le colonel Mamadi Doumbouya, ni pour le gouverneur ou encore pour la direction de l’Urbanisme », a-t-il insisté.

Avant le démarrage officiel de ces opérations, les cris de cœur des populations se font sentir dans les différents endroits qui pourraient être concernés par cette affaire de récupération des domaines dits appartenant à l’État.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com